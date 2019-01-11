Глава «Россетей» проинспектировал строительство подстанции в Тамани

Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский посетил с рабочим визитом Краснодарский край. В центре его внимания была Тамань: там завершается строительство нового центра питания — подстанции 220 вК «Порт», а также воздушных линий электропередачи.

Возводят объекты в рамках федеральной целевой программ «Социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя до 2022 года» и проекта «Создание сухогрузного района морского порта «Тамань». Подстанция мощностью 432 МВА и 188 километров проводов существенно повысят промышленный потенциал региона и укрепят надежность энергоснабжения не только Крымского полуострова, но и Кубани.

Во время работ применяется современное цифровое оборудование, причем, в большей массе отечественного производства. Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП), отвечающая за функционирование объекта, способна обрабатывать больше шести с половиной тысяч сигналов от приборов.

- Строительство подстанции велось опережающими темпами, учитывая значимость данного энергообъекта и его необходимость для развития инфраструктуры Таманского полуострова, обеспечения потребностей транспортного и железнодорожного переходов Крымского моста», - подчеркнул Павел Ливинский.

Также во время своего визита глава «Россетей» провел совещание с руководителями филиалов «Кубаньэнерго». Они доложили об оперативной обстановке и ходе прохождения осенне-зимнего периода в Краснодарском крае и Адыгее. Отдельно обсудили реализацию проекта цифровой трансформации электросетевого комплекса, концепция которой рассчитана до 2030 года.