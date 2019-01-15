«Сколько тебе нужно денег? Я дам и поеду»: В Краснодаре пьяный судья сбил спортсменку на пешеходном переходе и пытался скрыться

- Вставай давай, что за цирк?! Сколько тебе денег нужно? Я дам и поеду! – с таких слов начал общение со сбитой на пешеходном переходе девушкой явно нетрезвый водитель KIA Optima.

Эта авария случилась еще 21 декабря на перекрестке улиц Стахановской и Тургенева в Краснодаре, но стало известно о ней спустя несколько недель.18-летняя Вика Зверева шла домой от подруги поздним вечером, светофоры уже не работали.

В Краснодаре пьяный судья сбил девушку.

- Я посмотрела по сторонам и убедилась в том, что машин нет. Уже на самом переходе подъехала белая KIA. Ее водитель моргнул фарами, и я подумала, что он меня пропускает. Дальше был удар, я оказалась метрах в пяти от машины, - рассказала «КП-Кубань» пострадавшая в аварии. – Водитель был сильно пьян, он вышел и начал грубо разговаривать.

В такой ситуации девушка не думала о сумме компенсации, ей требовалась помощь медиков. Несколько проезжающих мимо автомобилей остановились и вызвали «скорую».

- Мужчина размахивал «корочкой», говорил, что он судья. На место быстро пришла моя мама, он сунул ей визитку, потом сел в машину и попытался уехать, но его догнали, - продолжает Виктория. – То, что было дальше, видно на записи.

На визитке красовалось имя Арсен Владимирович Крикоров, которое точно совпадает с именем судьи Краснодарского гарнизонного суда.

- Я готов восстановить твоего ребенка! С завтрашнего дня я в твоем распоряжении, что мне нужно сделать? На колени встать? Я готов вам дать денег! - нетрезвый мужчина пытался срочно решить вопрос с матерью пострадавшей.

Фото: скриншот видео

А вот со случайными свидетелями виновник аварии был не так дружелюбен.

- Фамилию называй! Боишься? Я тебе нарисую за нападение! - угрожал буйный водитель.

На место прибыли полицейские, но, со слов девушки, лишь развели руками – они ничего не могут сделать с неприкосновенным носителем мантии. Как именно он покинул место ДТП пока неизвестно, в краевом управлении ГУ МВД оперативно комментарий предоставить не смогли.

Медики забрали девушку в больницу, где у нее диагностировали ссадины, разрыв связок и вывих подколенника. Для молодой тхэквондистки из сборной Краснодарского края такие травмы могут поставить крест на спортивной карьере.

- Ссадины зажили, но сейчас решается вопрос об операции. Скорее всего, ее не избежать, - говорит она.

Спустя несколько недель мужчина так и не вышел на связь. Тогда девушка решилась опубликовать видеозаписи с места аварии, которые и вызвали резонанс.

- Он сразу же позвонил моей маме и назначил встречу на четверг. Я не знаю, что он скажет. Хочу сказать, что мне поступают угрозы в соцсетях, мне оскорбляют и провоцируют неизвестные люди, - рассказала Вика, которая всерьез опасается за свою безопасность.

В Краснодарском гарнизонном военном суде также не смогли оперативно предоставить комментарий по поводу участия в ДТП судьи Крикорова. «КП-Кубань» направила официальный запрос по этому вопросу.

На сайте суда в составе судей действительно указывается, что Арсен Крикоров назначен судей указом президента от 31 июля 2000 года.

Судья Крикоров продолжает работу

Согласно данным на сайте суда, Арсен Крикоров продолжает работу судьей, последнее заседание он провел в 11 часов 15 января.