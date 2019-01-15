Краснодарский судья, сбивший девушку: Я не был пьян! С меня хотят три миллиона рублей

Судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров, который в конце декабря сбил на пешеходном переходе 18-летнюю спортсменку заявил, что родственники потерпевшей требуют с него три миллиона рублей.

- Есть объективное расследование, которое во всем разберется. Я не отрицаю, что был там и готов возместить ущерб, если что-то требуется, о чем сказал сразу. Непонятно, почему об это стало известно только сейчас, если авария была в декабре? Дело в том, что с меня хотят три миллиона рублей. Эту сумму мне назвала мама этой девочки на следующий день, - рассказал «Комсомолке» судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров.

Кроме того, он опроверг данные о том, что был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

- Я не был пьян, я был в эмоциональном состоянии, для меня произошедшее было шоком, - заявил судья.

В Краснодарском гарнизонном суде сообщили, что рассматривают вопрос о проведении служебной проверки в отношении Арсена Крикорова.

В Краснодаре пьяный судья сбил девушку.

«Руководство Краснодарского гарнизонного военного суда располагает информацией об имевшем место в декабре 2018 года дорожно-транспортном происшествии, участником которого являлся судья Краснодарского гарнизонного военного суда Крикоров Арсен Владимирович. […]В целях установления наличия в действиях судьи Крикорова А. В. дисциплинарного проступка, компетентными должностными лицами рассматривается вопрос о проведении служебной проверки в отношении Крикрова А. В.», - говорится в официальном ответе председателя Кранодарского гарнизонного военного суда Владимира Чибизова.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

«Сколько тебе нужно денег? Я дам и поеду»: В Краснодаре пьяный судья сбил спортсменку на пешеходном переходе и пытался скрыться

Эта авария случилась еще 21 декабря на перекрестке улиц Стахановской и Тургенева в Краснодаре, но стало известно о ней спустя несколько недель.18-летняя Вика Зверева шла домой от подруги поздним вечером, светофоры уже не работали (читайте далее)