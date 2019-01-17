Двойное убийство в Краснодаре: Военный забил молотком жену и ее 6-летнего сына

Спокойствие жителей одной из многоэтажек в Молодежном районе города нарушила бойня, которую устроил у себя в квартире 28-летний военнослужащий Виктор Бондаренко. Вечером 11 января дома были его мать, гражданская жена Александра Буслаева и ее 6-летний сын Данил – вместе они жили с июня. Обычный вечер, все как обычно. Но все же что-то что пошло не так. Раз парень схватил молоток и набросился с ним на собаку. Когда забил пса, метнулся к мальчику, который пытался заступиться за питомца, а затем напал уже на свою гражданскую жену и тоже нанес несколько смертельных ударов. Успела сбежать из квартиры мать буяна. Женщина заскочила в лифт, который коммунальщикам потом пришлось отмывать от крови. Самого же Виктора соседи нашли упавшим на козырек подъезда – живого и почти невредимого.

Жильцы вызвали полицию и врачей. Кто-то даже помог загрузить буйного вояку в карету «скорой». Другая «скорая» увезла в больницу мать Виктора. После того, как стало ясно, что 27-летняя Саша и маленький Даня погибли, в подъезд начали приносить детские игрушки, цветы, свечи…

Соседи в подъезд начали приносить детские игрушки, цветы, свечи…

- Я не знаю, что стало причиной такой кровавой драмы, - говорит друг погибшей Александр Колесников. – Сам узнал о трагедии от Сашиного родного брата...

Официальное подтверждение ЧП пришло спустя почти неделю.

- Инцидент действительно был, возбуждено уголовное дело, - сообщили в военно-следственном отделе СК РФ по Краснодарскому краю. – Больше ничего не комментируем.

Такое послание оставил в подъезде родной брат Александры Буслаевой. ФОТО: Родной брат погибшей

Друзья и знакомые семьи шокированы. Ведь Виктор обычно был сдержанным и тихим. Познакомился с Александрой чуть ли не 14 февраля, в День влюбленных, в ночном клубе. А в июне прошлого года позвал ее вместе с ребенком жить у себя в квартире.

- Все у них начиналось хорошо, - рассказывает Аминат Алиева, подруга погибшей. – Я даже вместе с Александрой ездила в Чечню, где служил Виктор. Он встретил нас с товарищем, показал природу, мы посидели в кафе. У Саши был неудачный брак, а тут вдруг в ее жизни появился Витя, он такой спокойный, сдержанный парень. Полностью содержал Сашу, постоянно дарил ей украшения, навороченный телефон, покупал продукты, настоял на совместном проживании. Думаю, она могла себя чувствовать за ним, как за каменной стеной. Вообще ничто не предвещало беды. Не пойму, как он мог так слететь с катушек? О своих отношениях с Виктором Саша не рассказывала. Возможно, как и у всех, были ссоры, но об этом из нее вытянуть практически нереально. Да и в обиду она себя не могла дать, Саша - боевая девушка.

Девушка вместе с ребенком жила в квартире военногоФото: из архива героя публикации.

До переезда к военному Александра жила со своим отцом и родным братом Григорием. В апреле прошлого года папа умер. Девушка тяжело переживала утрату.

- Мне с первого дня этот парень не нравился, - рассказывает родной брат Григорий. – У него в глазах я видел только ненависть и надменность, что вот все дураки, а я умный. Он такой тихий, но в то же время нетерпеливый. Я сестре перед переездом говорил: «Саша, хорошо подумай, тебе с ним строить семью!». Был случай, который меня просто убил. Он запретил мне, родному брату, общаться со своей сестрой! Говорил, я плохо на нее влияю. Но когда Виктор уезжал в командировки, мы регулярно созванивались и виделись. Но и это еще не все. Однажды Саша поехала с Даней к маме и оставила сына у нее погостить. Вернулась домой, а ее гражданский муж заставил ее написать заявление, что моя мать якобы украла у них Данила. Мне кажется, копия у меня сохранилась… Он на нее постоянно давил. Хотя моя сестра – не робкого десятка, постоять за себя умеет. Умела…

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Убийство многодетной матери на Кубани: Что на самом деле стоит за этой историей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убийство многодетной матери в Псебае: один из обвиняемых три года назад едва не сел за наркотики и драку

В Краснодар семья Савелия Н. переехала из Иркутска еще несколько лет назад. Но потом его родители разошлись, и он остался жить с мамой на съемных квартирах. В Краснодаре ходил в школу, учился неплохо и после девятого класса даже поступил в педагогический колледж. Правда, не на Кубани. Мама отправила сына в Иркутск, к родне. Но педколледж парень не закончил (продолжение)