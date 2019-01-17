В Сочи сын директора гуманитарной академии нанял киллера для своей семьи за три миллиона рублей

От этой истории, произошедшей в Сочи, в жилах стынет кровь. 23-летний парень трижды (!) хотел избавиться от всей своей семьи, чтобы получить в наследство дом. От жестокого убийства отца, мать и его 10-летнюю сестренку спас лучший друг, который рассказал о его планах.

«Было не по себе, когда он спрашивал, как можно убить людей?»

Артем Т. воспитывался в семье, где всегда был достаток. Его отец Игорь в городе персона известная - директор гуманитарной академии в Сочи. Друзья и знакомые говорят, что человек он волевой, старался сына не баловать, воспитывал строго, однако во многом ему помогал.

В 18 лет Артем отслужил в пехоте неподалеку от Краснодара – условия у него там были отличные, грех жаловаться. Отец очень хотел, чтобы сын получил «корочку» и научился работать. Потому, вернувшись домой, парень поступил на заочку в колледж по специальности «Гостиничный сервис». Пока учился, подрабатывал в одной из гостиниц.

- Человек он неглупый, начитанный. Был даже случай, когда он разбил ноутбук и планшет, чтобы не отвлекаться от учебы. Мечтал иметь свое жилье, открыть дело, - рассказывают друзья Артема. - В какой-то момент его, словно подменили. Он стал вести себя как современная молодежь, хотел всего сразу и побольше.

Отец Артема старался сына не баловать, воспитывал строго, однако во многом ему помогал.

До получения диплома Артему оставался год, когда между ним и родителями возникло недопонимание.

- Почему он не может мне сразу купить квартиру? Деньги ж есть! Устроил бы меня по знакомству на работу, где надо бумажки подписывать и больше ничего не делать. Но нет! – не раз жаловался Артем.

Когда отношения с родными разладились, парень съехал. Отец подыскал ему отдельную квартиру и сам оплачивал аренду, избавляя сына от дополнительных трат.

А тем временем его друг Павел (имя изменено) выслушивал недовольства от Артема. Правда, сначала всерьез их не воспринимал.

- Покажите мне детей, которые бы не злились на своих родителей, когда что-то запрещают или не делают по их воле, - говорит Павел. - Мне стало не по себе, когда он начал спрашивать: «как можно убить людей?»

«Здравствуйте, от вас хочет избавиться сын!»

Когда мысль о расправе над родными все чаще и чаще стала появляться в сообщениях друга, а в разговоре проскальзывать план убийства, Павел забил тревогу. Недолго думая, он позвонил матери Артема и решил прямо рассказать о том, что задумал его друг. Хотел предупредить.

Друг Артема спас и его родителей, и маленькую сестренку.

Женщина, услышав в трубке планы о расправе, сначала не поверила, несколько раз переспросила, правильно ли она поняла. Еще бы, не каждый день сын хочет убить маму. Узнав о намерениях сына, семья решила виду не подавать, но все насторожилась. Это и спасло им жизнь.

- В первый раз родители заметили, что в их доме кто-то есть. Им было ясно, что это сын. Но молодой человек скрылся, ничего не предприняв, - рассказывают в правоохранительных органах. - Второй раз парень проник в дом, прихватив с собой пачку таблеток. Он хотел подсыпать их в чайник и отравить родителей. Но, к счастью, отец проснулся и увидел это.

Через пару дней он задумал разбить в иномарке отца термометр, чтобы родители отравились парами ртути, но не смог довести дела до конца.

Дожидаться смерти родные Артема не стали. Поняв, что сын настроен серьезно, они обратились в полицию с заявлением на свое чадо. Чтобы спасти семью, правоохранители придумали целую спецоперацию, одна из главных ролей досталась лучшему другу.

Оперативники понимали, что Артем доверяет Павлу, прислушивается к его мнению, потому попросили его отговорить товарища от навязчивой мысли «выполнить грязную работу самому». На удивление сделать это удалось достаточно быстро.

Затем Павел предложил своему другу подыскать наемника. «Киллер» нашелся быстро – его роль выполнял один из оперативников.

После смерти родных парень пообещал себя вести «как подобает сыну».

На встречу с наемником Артем пошел достаточно уверенно. Сев в машину, молодой человек начал рассказывать «киллеру» о расположении комнат, камер видеонаблюдения, о собаке, которая во дворе, передал охотничий нож и маски. Все это время его разговор записывали правоохранители.

Расправиться он хотел над всеми тремя членам семьи - отцом, матерью и сестрой. В случае, если бы девочка осталась жива, Артему пришлось бы взять на себя ответственность по ее воспитанию.

За расправу над родными парень должен был заплатить ни много ни мало три миллиона рублей. Деньги он обещал отдать, как только продаст квартиру, которую получит в наследство. За жилье на Черноморском побережье он планировал получить 10 миллионов.

Студент заказывает убийство семьи.

- А как будешь вести себя после? - интересуется правоохранитель.

- Как подобает сыну, - холодно отвечает парень, делая паузу, а затем с улыбкой продолжает. - Со всеми слезами и тому подобным.

Отрезвили лишь кровавые снимки

Правоохранители сделали все в лучшем виде. В назначенный день «исполнитель» пришел в дом к родителям парня. Родных Артема они загримировали так, что от мертвых не отличишь, вместо крови – разлили по дому краску.

Все это время Артем не находил себе места. Казалось бы, это именно то, чего он хотел и добивался так долго. Но, когда пришло время, он дал слабину. Но все же не остановил киллера…

Вместо крови - краска. Люди на этом фото живы, их просто хорошо загримировали.

Когда молодому человеку предъявили фотографии, якобы подтверждающие факт убийства, он побледнел и закричал от ужаса. Лишь кровавые снимки, наконец, отрезвили его. Поняв, что натворил парень начал корить себя, однако понял, что назад дороги нет.

В назначенное время он вновь встретился с киллером, чтобы передать ему часть денег за заказ. С собой он взял своего лучшего друга Пашу. Когда Артем сел в машину, товарищ ждал на улице. Спустя пару минут, заказавшего родных студента задержали.

- Это он нашел убийцу! - растерявшись, Артем начал валить вину на своего друга, не зная, что происходит на самом деле.

На допросе парень уже рассказал правду – он признался в том, что «заказал» убить своих родителей. И лишь, закончив свою исповедь, узнал, что его семья цела и невредима. А он обвиняется в приготовлении к убийству более двух лиц и малолетнего по найму.

Все время, пока шло расследование, парень отправлял письма и не уставал просить прощения у матери с отцом. И они готовы забыть все, как страшный сон. Более того, хотят дождаться, когда он отбудет свое наказание, и помочь ему подняться на ноги.

Правда, произойдет это не скоро. Если суд докажет его вину, Артему грозит до 15 лет тюрьмы.

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