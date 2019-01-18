Больше миллиона просмотров: Челябинка в сексуальных леггинсах станцевала тверк в сочинском торговом центре

20-летня инстаблогер из Челябинска Анастасия Малышева известна многим под псевдонимом «Dance malyshka». Девушка занимается танцами более четырех лет. Известность же она получила, когда стала выкладывать свои ролики с исполнением тверка в соцсети.

Танцует девушка везде: в студии, на улицах, частенько устраивает выступления в торговых центрах на радость посетителям. Накануне Анастасия отдыхала в Сочи.

dance_malyshka_official В отпуск девушка отправилась на Красную Поляну

В одном из ТЦ курорта она решила исполнить зажигательный тверк. Для танца она выбрала леггинсы с принтом «шахматная доска» и короткую куртку, оголяющую ее живот.

Справедливости ради, в ее инстаграм-аккаунте есть видео с гораздо более нескромной одеждой. Как правило, для своих выступлений Анастасия выбирает о-очень обтягивающую одежду или короткие шорты, позволяющие разглядеть ее фигуру. А связки исполняет такие, что неподготовленные зрители от переизбытка впечатлений едва ли смогут держать себя в руках.

Инстаблогер танцует в торговом центре Сочи.

Вот и в этот раз Анастасия устроила настоящий «попотряс». Не обращая внимание на окружающих, она энергично двигалась под музыку, а ее друг снимал происходящее на камеру. В ролик попали и посетители ТЦ, ставшие зрителями. Реагировали на тверк девушки по-разному - кто-то присоединялся к выступлению, кто-то недоуменно смотрел на танцовщицу, а кого-то движения Анастасии очень смутили.

Тем не менее, ролик с тверком за считанные дни стал популярным. На сегодняшний день его посмотрели уже более миллиона человек.

СПРАВКА «КП»

Тверк - направление в танце, в движениях которого активно используется работа ягодиц, бедер, живота и рук, при этом остальные части тела почти полностью неподвижны.

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