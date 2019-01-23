Алина Загитова лидирует после короткой программы на чемпионате Европы 2019 в Минске

Россиянка Алина Загитова оказалась сильнее всех в короткой программе на стартовавшем в Минске Чемпионате Европы 2019 по фигурному катанию. Спортсменка без серьезных ошибок под музыку из мюзикла "Призрак оперы" выполнила каскад тройной лутц - тройной риттбергер, а также отдельные двойной аксель и тройной флип. Судьи углядели небольшую помарку на флипе и недокрут полоборота на риттбергере. С результатом 75 баллов Алина Загитова завоевала первую строчку.

На втором месте еще одна представительница сборной России. Ученица Алексея Мишина София Самодурова справилась с короткой программой на музыку из фильма "Миссия невыполнима 2", выполнила тройной риттбергер, двойной аксель, а также каскад тройной флип-тройной тулуп. Девушка буквально светилась от счастья после удачного выступления. В активе Софии 72,88 балла.

София Самодурова после выступления в короткой программе на ЧЕ-2019Фото: Скриншот с сайта Первого канала

Тройку лидеров замыкает Алексия Паганини из Швейцарии, которая получила от судей 65,64 балла.

Третья представительница сборной России Станислава Константинова по итогам короткой программы стала лишь 11-й. Дебютантка чемпионатов Европы выполнила двойной лутц вместо тройного и упала после каскада тройной флип-тройной тулуп. После выступления София не смогла сдержать слез. Эти ошибки снизили ее оценки до 56,76 балла.

Станислава Константинова упала во время короткой программы на ЧЕ-2019Фото: Скриншот с сайта Первого канала

«Комсомольская правда» провела онлайн-трансляцию короткой программы у женщин с Чемпионата Европы 2019 в Минске.

Подиум чемпионата Европы в Минске девушки разыграют 25 января после произвольной программы, которая начнется в 18 часов по московскому времени.