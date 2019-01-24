2019-01-24T16:52:29+03:00
Общество

«Как в лучших кинозалах мира»: Сергей Галицкий рассказал, какой будет краснодарская «Аврора»

Бизнесмен встретился с кубанскими чиновниками и обсудил реконструкцию кинотеатра
Варвара ДЫМАртём ГНАТЕНКО
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"Аврора" в 2015 году и в 2019"Аврора" в 2015 году и в 2019
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Вопрос реконструкции краснодарского кинотеатра «Аврора», похоже, сдвинулся с мертвой точки. Губернатор Кубани заявил, что привести в порядок одну из главных достопримечательностей города необходимо как можно скорее.

«Аврору», которая находится на главной улице Краснодара – Красной, закрыли на ремонт еще четыре года назад. Из краевого бюджета на эти цели даже собирались выделить деньги по программе «Краснодару - столичный облик». Но не успев начаться, реконструкция закончилась. Со здания сняли окна, разрушили часть перегородок и – тишина Программу свернули. А те, кто обещали сделать из «Авроры» конфетку, больше не работали на объекте.

"Аврора" до закрытия Фото: ГОНЧАРОВ Валерий

"Аврора" до закрытияФото: ГОНЧАРОВ Валерий

Кинотеатр разрушался, знаменитые пальмы внутри – замерзали зимой. И только спустя два года после того, как «Аврору» закрыли, бизнесмен Сергей Галицкий взялся за нее, пообещав привести в порядок.

Но работы до сих пор не начались. Дело в том, что возникли другие проблемы – с документами на землю, на которой стоит кинотеатр. Да и власти долго не могли решить вопрос с предыдущим подрядчиком.

В 2018 году некоторые правовые вопросы решились. Землю под кинотеатром перевели в общественно-деловую зону, внесли изменения в генплан Краснодара. Оказывается, без всего этого строить что-либо на городских землях просто невозможно.

Так сейчас выглядит кинотеатр. Фото: Алексей Тодоренко

Так сейчас выглядит кинотеатр. Фото: Алексей Тодоренко

За четыре года «Аврора» изменилась до неузнаваемости - здание сильно разрушилось. И вот пришли хорошие новости - кинотеатр начнут ремонтировать.

- С учетом мнения граждан мы очень бережно отнесемся к архитектурным формам кинотеатра, - сказал на встрече в администрации Краснодарского края Сергей Галицкий. Именно он и будет приводить в порядок старое здание.

По словам бизнесмена, проект его специалисты начнут делать после того, как администрация Краснодара передаст «Аврору» им в управление.

Пальмы в кинотеатре

Пальмы в кинотеатре

- На подготовку проектной документации будет необходимо ориентировочно 8-9 месяцев, - сообщил Галицкий и добавил: - Уже сейчас наши специалисты смотрят лучшие кинозалы мира, чтобы «Аврора» приобрела современный вид и в то же время осталась узнаваемой.

Но не только само здание обретет приличный вид, бизнесмен пообещал благоустроить еще и территорию рядом с «Авророй». Высадить кусты и деревья, отремонтировать пешеходные переходы к кинотеатру.

Что успел сделать Галицкий, пока получал «Аврору»?

О том, что миллиардер готов взяться за реконструкцию кинотеатра, губернатор сообщил общественности в июле 2017 года. Спустя полтора года Сергей Галицкий так и не смог начать работу по проекту из-за множества бюрократических процедур: судов администрации с предыдущим подрядчиком, подготовки и утверждения изменений в генплане, правилах землепользования и застройки, подготовки самого концессионного соглашения.

Впрочем сам бизнесмен зря время не терял. За эти полтора года он успел многое – открыть парк «Краснодар», перенес цветочный рынок с улицы Восточно-Кругликовской, продал 29% акций «Магнита» и покинул руководящий пост в своей компании, открыл ресторан и бургерную. Но «Аврору» так и не получил.

Тема дня-Краснодар: "Аврора", что с ней делать?

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