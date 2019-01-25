Алина Загитова: Хочу извиниться перед болельщиками

Алина Загитова стала обладательницей серебряной награды на чемпионате Европы в Минске. После короткой программы фигуристка шла в лидерах, однако не справилась с произвольной и проиграла другой россиянке Софье Самодуровой.

- Хочу сказать всем моим болельщикам огромное спасибо за поддержку, вы очень помогаете мне. И хочу извиниться за свой не очень удачный прокат, - Алина с трудом подбирала слова. - Я очень дорожу тем, что столько людей болеют и переживают за меня. Это очень помогает. Пусть сегодня не получилось порадовать зрителей, надеюсь, что самые лучшие моменты будут впереди.

Алина Загитова стала второй на ЧЕ-2019Фото: REUTERS

Тем не менее, Загитова сказала, что рада этой медали.

- То, что я заняла место в тройке и стала второй это хорошо, потому что могло не быть и этой серебряной медали. Я ей радуюсь, хотя для себя могла выступить лучше, - сказала олимпийская чемпионка.

На вопрос о том, что хочется сделать после чемпионата, Алина ответила как настоящий боец: «Скорее пойти на тренировку». Загитова рассказала, что пробует выполнять четверные прыжки риттбергер и флип, но пока у нее другие цели.

- Пока для меня главная цель – прокатать свою программу чисто. Если это удастся я буду очень рада. Я сама себе главный соперник, - призналась Загитова.

Японский журналист спросил, не мешает ли результатам Алины собака Масару, которую ей подарила ассоциация сохранения чистоты породы акита-ину.

- Нет, что вы. Я очень люблю своих животных. Масару мне помогает и мы с ним собираемся приехать в Японию на чемпионат мира, - ответила Алина Загитова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Софья Самодурова: Еще не осознала, что выиграла золотую медаль

- Я довольна результатом на чемпионате Европы. Сложно собрать слова в кучу, спасибо всем за поддержку! – сказала Софья сразу после победы на континентальном первенстве. - Настраивалась только на чистый прокат, надеялась, что ничего досадного не произойдет. Сейчас я очень рада и еще не осознала, что выиграла золотую медаль… Спасибо! (читайте далее)

Софья Самодурова победила Алину Загитову, выиграв "золото" на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске

Невероятная развязка произошла на чемпионате Европы по фигурному катанию 2019 в Минске. Все говорили о том, что этот турнир должен был стать звездным часом олимпийской чемпионки Пхенчхана Алины Загитовой. Но другая фигуристка смогла составить ей конкуренцию (читайте далее)