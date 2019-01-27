2019-01-27T14:53:38+03:00
Общество

Жительница Кубани шесть лет скрывала смерть ребенка, рассказывая, что он находится у отца в Липецке

Женщина сама похоронила младенца и все это время получала пособия
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Следователи продолжают поиски места захоронения ребенка Фото: СУ СК по Краснодарскому краюСледователи продолжают поиски места захоронения ребенка Фото: СУ СК по Краснодарскому краю
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Стали известны новые подробности жуткой истории, которая произошла в Красноармейском районе Краснодарского края. Жительница поселка Первомайского шесть лет скрывала смерть своего ребенка, чтобы получать пособия.

Страшный обман вскрылся, когда сотрудники сельской администрации обратились в полицию, так как мать не готовилась отправлять мальчика в школу. Но ребенка дома не нашли, следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Этот ребенок был у 36-летней женщины третьим, Саша родился в августе 2012 болезненным, за его жизнь несколько месяцев боролись врачи краевой больницы скорой медицинской помощи. В ноябре малыша выписали с матерью домой. Женщина получила свидетельство о рождении ребенка и оформила пособие, но органы социальной защиты не пускала даже на порог.

После задержания она призналась, что младенец умер еще в 2012 году после того, как подавился пищей, и она сама похоронила его недалеко от дома. Вплоть до начала 2019 года женщина получала пособия на малыша и незаконно получила 250 тысяч рублей, что стало поводом для возбуждения еще одного уголовного дела о мошенничестве. В это же время следователи ищут место захоронения ребенка.

- Следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего, с участием следователя-криминалиста проводится комплекс следственных действий, направленных на установление места захоронения тела ребенка, - сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю.

У женщины есть еще двое несовершеннолетних детей, их поведение и успеваемость в школе не раз становились поводом для вызова на совет профилактики. А на вопросы о младшем ребенке, она отвечала, что передала малыша биологическому отцу, который якобы живет в Липецке.

Как сообщает районная газета «Голос правды», глава сельского поселения инициировала обращения в различные инстанции, чтобы выяснить, где может находиться ребенок. Так ли это было на самом деле, теперь выяснят следователи.

- Исходя из всех установленных обстоятельств будет дана юридическая оценка действиям либо бездействию должностных лиц органов опеки и попечительства, а также социальной защиты, - говорят в региональном СУ СК.

Пока не найдено тело ребенка, следователи обрабатывают разные версии, но подтверждений того, что ребенок жив, нет. Соседи женщины говорят, что никогда не видели мальчика и никак не могут назвать ее семью благополучной – мать регулярно злоупотребляла спиртным.

После задержания двое ее старших детей отправили в специализированное детское учреждение Славянска-на-Кубани.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

На Кубани женщина шесть лет скрывала смерть младенца, чтобы получать пособия

Тревогу начала бить администрация сельского поселения, которая сообщила, что мать не готовит мальчика к школе. Полиция, которая пришла в дом к семье, ребенка не обнаружила. Следователи сразу же возбудили уголовное дело об убийстве. Уже в ходе расследования выяснилось, что мальчика никто не видел практически с момента его рождения (читайте далее)

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