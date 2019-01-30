2019-01-30T09:49:49+03:00
Происшествия

"Я ничего не помню!": Петербуржец, из-за которого посадили самолет в Сочи, узнал об инциденте на борту от полицейских

Появилось видео допроса задержанного дебошира [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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На допросе Александр признался, что не помнит, как буянил на борту самолета.На допросе Александр признался, что не помнит, как буянил на борту самолета.
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Спустя почти сутки 33-летний Александр Т. из Санкт-Петербурга начинает понимать, что натворил.

Напомним, днем 29 января на борту Boeing 737-800, летевшего по маршруту Петербург –Анталья, через некоторое время после взлета в салоне начал хулиганить пьяный пассажир. Он ворчал и ругался. В итоге, когда мужчина полез с кулаками на стюардессу, командир воздушного корабля решил экстренно приземлиться в аэропорту Сочи и высадить дебошира.

Сразу после того, как Boeing сел, Александра задержали. Проведенное медосвидетельствование подтвердило наличие алкоголя у него в крови. На допросе со следователем мужчина пытался объяснить свое поведение, однако слова подбирал с трудом.

- У меня был алкоголь с собой, купил его в дьюти-фри, на борту выпил. После этого ничего не помню, - честно признается Александр. - Сотрудники полиции рассказали и показали – я хулиганил.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Ему грозит штраф до пятисот тысяч рублей, либо обязательные работы сроком до 480 часов, либо тюремное заключение сроком до пяти лет.

Допрос буйного авиапассажира Видео: СК России.

- Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в СК России. - В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о его аресте.

При этом, как сообщают в авиакомпании «Россия», несколько пассажиров решили подать на хулигана в суд из-за задержек и морального вреда.

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Несколько неприятных минут пришлось пережить пассажирам и членам экипажа Boeing 737-800, рейса FV5863 авиакомпании «Россия», летевшего по маршруту Петербург – Анталья. Через некоторое время после взлета из Пулково, в салоне начал хулиганить пьяный пассажир, в итоге напавший с кулаками на стюардессу (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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