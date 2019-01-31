Краснодарец, выстреливший в голову топ-менеджеру крупной компании, отделался домашним арестом

Эта история длится три с лишним года. Все это время краснодарский бизнесмен, отец троих детей Павел Воловов пытается вернуться к прежней жизни после огнестрельного ранения в голову. Но пока мужчина учился заново сидеть, есть, говорить, писать, напавший на него собирал справки и продумывал, как защитить себя в суде.

Тесные связи

7 ноября 2015-го в краснодарском ресторане «Наш двор» Павел отдыхал вместе с двумя друзьями. В разгар веселья за соседним столиком началась драка и их компания попала под горячую руку разбушевавшихся посетителей.

В какой-то момент прозвучал выстрел - посетители врассыпную. Через секунду на пол рухнул Павел. Как потом выяснилось, одного из нападавших зовут Артур Арутюнян. Он, как сообщают в Следственном комитете России, угрожал травматом и «розочкой» посетителям ресторана, без видимого повода из хулиганских побуждений выстрелил из пистолета прямо в голову Павлу.

На компьютерной томографии видна область поражения - лобная и лицевая часть черепа.

- Сразу же после нападения мужу провели сложнейшую операцию с трепанацией черепа. Затем уже в Москве ему установили имплант на место утраченной в результате огнестрельного ранения части черепа - это практически полголовы слева, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» жена Павла Серафима Георгизова. - Пока супруга спасали врачи, мы получали угрозы от третьих лиц. Как-то брат стрелявшего сказал моему отцу: «Я обещал родителям, что брат не сядет никогда... В противном случае, ничем хорошим это не закончится». Дело в том, что человек, который стрелял в моего мужа, имеет влиятельных покровителей. Его родной брат работает в уголовном розыске края. Другой его родственник - бывший начальник в бюро судебно-медицинской экспертизы города. Именно специалисты этого учреждения сделали вывод - Павел упал с высоты своего роста, а огнестрельное ранение, как причину травмы, просто исключили.

Павлу установили имплант на место утраченной в результате огнестрельного ранения части черепа - это практически полголовы слева.

Хотя дополнительно были проведены экспертизы в крупнейших экспертных центрах России специалистами по пулевым ранениям Министерства обороны, СМЭ России, в экспертно-криминалистических центрах. И все они в один голос заявили - ранение у Павла пулевое.

Несмотря на то, что бизнесмен с трудом выкарабкался, в отношении нападавшего изначально возбудили уголовное дело... по обвинению в хулиганстве. А позже после огласки этого случая переквалифицировали на «Покушение на убийство из хулиганских побуждений» и «Хулиганство с применением оружия».

Специалисты крупнейших центров России заявили - ранение у Павла пулевое.

А через время семья пострадавшего узнала, что стрелявший в Павла мужчина после инцидента в ресторане зафиксировал у себя перелом челюсти. Судмедэксперт выдал ему заключение о тяжком вреде здоровью и потере зрения на одном глазу.

- Больше всего нас возмущает, что человек, который обвиняется в покушении на убийство, не заключили под стражу. Это немыслимо! - продолжает супруга Павла Волового.

Жизнь с чистого листа

После операции Павел вспоминал алфавит, учился заново говорить. Это при том, что до инцидента в ресторане мужчина отлично изъяснялся как на русском, так и на английском языках.

Кроме того, многодетного отца постоянно мучают сильнейшие головные боли.

- Ужаснее всего то, что из-за травмы муж потерял работу в австрийской компании. И ни у кого сомнений нет - к прежней активной жизни он уже вернуться не сможет, - говорит Серафима Георгизова. - Все заботы сейчас легли на мои плечи, в семье я работаю одна. Но тратить деньги приходится не только на регулярное лечение супруга, но и трех детей. К тому же у нас ипотека.

Сейчас дело слушается в Первомайском районном суде Краснодара. Свидетелей уже допросили.

- Этим людям я очень благодарна за то, что они не побоялись и выступили. Но недавно в судебном следствии было предъявлено заключение некоего специалиста-психолога, которая заявила - «показания свидетелей - голословные». Это при том, что люди дважды проходили через полиграф, - продолжают родные Павла. - Почему она это утверждает, не ясно. Более того, эта женщина даже не имеет статуса эксперта в области психологии. Но документ к делу приобщили.

По словам адвоката пострадавшего Дмитрия Полетаева, подсудимый свою вину не признает, уверяет, что выстрел был случайным, в голову Павлу он якобы не целился, соответственно возмещать ущерб не собирается.

Подсудимый свою вину не признает.

- А еще в 2017 году в отношении родного брата мужа Дмитрия, который ранее был сотрудником службы ОБЭП, возбудили уголовное дело. Ему инкриминировалось злоупотребление должностными полномочиями якобы в интересах моего отца, - говорит жена Павла. - Вскоре дело прекратили за отсутствием состава преступления. Но сейчас уголовное преследование по надуманным основаниям в отношении Дмитрия началось вновь.

За три с половиной года никаких извинений ни Павел, ни его родные так и не услышали. Зато не раз с ними хотели «урегулировать» вопрос.

- С нами никто напрямую и без угроз не разговаривал, не собирался обсуждать мировое соглашение, - говорит Серафима Георгизова. - Ситуация странным образом вот больше трех лет не может дойти до логического завершения. В ближайшее время мы планируем подавать иск и хотим справедливого наказания для стрелявшего, который лишил нас и наших детей благополучной жизни!