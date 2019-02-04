На Кубани чиновник купил квартиры для сирот в бараке для заключенных

Глава Усть-Лабинского района стал фигурантом уголовного дела. Николаю Артющенко, действующему на данный момент руководителю, вменяют превышение должностных полномочий.

По версии следствия, районная администрация провела электронные аукционы на приобретение жилья для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По итогам торгов были заключены контракты на приобретение девяти квартир.

Руководитель муниципалитета поставил свою подпись под актами приема-передачи жилья. В документах говорилось, что они соответствуют санитарно-техническим нормам.

- При этом глава администрации не провел обязательную в таких случаях экспертизу соответствия приобретаемого жилья, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. - Ранее в этих строениях барачного типа содержались заключенные. Сами помещения не соответствуют нормам и не пригодны для проживания.

Общая стоимость квартир составила более 9,4 миллионов рублей.

А тем временем в администрации района заявили - Николай Артющенко на момент приобретения квартир руководствовался решениями единой комиссии. Принята она была до того, как он стал главой.

- Артющенко вступил в должность 21 июня 2017 года, то есть после официального размещения закупочной документации. Потому ни на условия, ни на выбор победителя он влияния оказать не мог, - говорят «КП» - Кубань» в администрации Усть-Лабинского района. - Заметим, что после вступления в должность и до рассмотрения последней заявки Николай Артющенко не менял состав единой комиссии, утвержденный предыдущим руководством. Да и сам в ее состав не входил.

С 11 по 20 июля 2017-го глава, «руководствуясь положительными решениями единой комиссии», заключил восемь контрактов.

- Стоит сказать, интересы семи продавцов по доверенности представлял Зинченко Дмитрий Игоревич, - продолжают рассказывать в администрации района. - Он, возможно, являлся лицом, аффилированным с некоторыми должностными лицами предыдущей администрации.

Кроме того, по данным пресс-службы Усть-Лабинского района, Николай Артющенко подписал акты приема-передачи, поскольку сведения о непригодности квартир для проживания, аварийности или ветхости дома отсутствовали. Перед тем, как поставить свою подпись, глава осмотрел квартиры сам - визуальных дефектов не выявил, акт о проведенном осмотре не составлялся.

- Потому действия Артющенко по заключению контрактов и приему квартир от продавца являются правомерными. Глава основывался на решениях, принятых предыдущей администрацией, получены гарантии от продавца о пригодности жилья и дома, в которых приобретались квартиры, - добавили в администрации муниципалитета. - Сами договоры с детьми-сиротами заключались с октября по декабрь 2017 года. А заявление на предоставление жилья они подписывают только после согласия с предоставляемыми жилыми условиями.

Сейчас идет расследование.

- Следователи устанавливают обстоятельства приобретения жилья по заведомо завышенной стоимости, - добавляют в СУ СК по региону.

В случае, если главу признают виновным, то ему грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. Самое суровое наказание по этой статье - лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, в кресле руководителя Усть-Лабинского района Николай Артющенко находится с июня 2017 года. Прежний руководитель муниципалитета Сергей Батурин в марте 2017 года попросил губернатора освободить его от занимаемой должности.