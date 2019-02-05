2019-02-05T18:41:18+03:00
Происшествия

Кто ответит за сирот: Кубанский чиновник купил квартиры в старом бараке рядом с колонией

Правда, в самой администрации говорят - «решение принималось до нас» [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Ключи от нового жилья сиротам вручали тихо - без телевидения и традиционного перерезания ленточек. Фото: Максим ОСТРЫЙ.Ключи от нового жилья сиротам вручали тихо - без телевидения и традиционного перерезания ленточек. Фото: Максим ОСТРЫЙ.
Изменить размер текста:

Николай Артющенко, на момент публикации - нынешний глава Усть-Лабинского района, стал фигурантом уголовного дела. А попал под следствие он, как сообщается в официальных сухих сводках, из-за подозрений в превышении должностных полномочий.

Версия следствия такова - районная администрация еще в январе 2017 года провела электронные аукционы на приобретение жилья для сирот. По итогам торгов куплено девять квартир. Их общая стоимость - более 9,4 миллиона рублей. Чиновник подписал акты приема-передачи. В документах было прописано - квартиры соответствуют санитарно-техническим нормам.

- Однако глава администрации не провел обязательную в таких случаях экспертизу соответствия приобретаемого жилья, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. - Предварительно, ранее в этих строениях барачного типа содержались заключенные. Сами помещения оказались не пригодны для проживания.

В 200 метрах от женской ИК-3 притаились четыре двухэтажных кирпичных здания. Фото: Максим ОСТРЫЙ.

В 200 метрах от женской ИК-3 притаились четыре двухэтажных кирпичных здания. Фото: Максим ОСТРЫЙ.

Как оказалось, сиротам, действительно, выдали ключи не от свежештукатуренных квартир, а от небольших комнаток в бараках, построенных еще в 70-е годы. Более того, находятся эти типовые домишки не в самом Усть-Лабинске, а в 60 километрах от города - в поселке Двубратском. Местные называют его Тюрьмоград - здесь собрано больше половины исправительных учреждений всего региона.

На улице Степная, 1 неподалеку от женской ИК-3 притаились четыре двухэтажных кирпичных здания.

- Зэки здесь точно никогда не жили, - говорят жители частных домов напротив. - Квартиры выдавались сотрудникам колонии, которые позже их приватизировали.

А вот такой дом стоит рядом.

А вот такой дом стоит рядом.

Виды здесь однообразные - степь да поля. Чего говорить - окраина поселка. Инфраструктуры никакой, потому и вручали ключи тихо. Без телевидения и традиционного перерезания ленточек. Но многие, кто получал квартиру здесь, были довольны тем, что получили свои собственные квадратные метры.

- Наше будущее жилье мы осматривали ранней осенью, когда было тепло и сухо. Тогда все было в порядке. Но с наступлением холодов поняли, какие квартиры нам дали, - рассказывает «КП» - Кубань» хозяин одной из двухкомнатных квартир Анатолий Касимцев. - Обои отваливаются, плесень по стенам и потолкам пошла, окна в дождь текут. Вентиляции никакой - труба сломана, оттого влажность постоянная. Я звонил в администрацию, там мне посоветовали чаще открывать окна. Зимой там жить холодно очень, потому я, как и многие, съехал оттуда. Писал заявления во все инстанции - все бестолку.

Вот так выглядела квартира Анатолия спустя несколько месяцев после новоселья.

Вот так выглядела квартира Анатолия спустя несколько месяцев после новоселья.

И кажется, дело сдвинулось с мертвой точки. Виновного решили наказать, вот только кому отвечать за эти квартиры для сирот?

- Что касается этих помещений, то это обычные многоквартирные дома, соответствующие всем требованиям. Да, там не очень хорошая транспортная доступность, но жить там можно. Насколько знаю, дома эти заселены сиротами. И, кстати, заявление на предоставление жилья они подписывают только после согласия с предоставляемыми жилыми условиями, - сказал «КП» - Кубань» Дмитрий Зинченко, который по доверенности представлял интересы семи продавцов. - Да и то, что я являюсь лицом, аффилированным с некоторыми должностными лицами, - слухи. По этому вопросу было предварительное следствие. Дело уголовное даже не возбуждали, потому что состава преступления в моих действиях не нашли.

Обшарпанные стены можно увидеть, уже заходя в подъезд. Фото: Максим ОСТРЫЙ.

Обшарпанные стены можно увидеть, уже заходя в подъезд. Фото: Максим ОСТРЫЙ.

Сейчас идет расследование.

- Следователи устанавливают обстоятельства приобретения жилья по заведомо завышенной стоимости, - добавляют в СУ СК по Краснодарскому краю.

В случае, если нынешнего главу признают виновным, то ему грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. Самое суровое наказание по этой статье - лишение свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На Кубани поддержат предприятия машиностроения
На Кубани в спортшколе платили зарплату несуществующим работникам
Кубанская спортсменка завоевала лицензию на Паралимпийские игры в Токио в 2020 году
В Краснодаре владелец «Нивы», который выбросил мусор на улице Брянской, заплатит штраф
В Северском районе разыскивают 86-летнюю пенсионерку
В Абхазии браконьеры убили леопарда
ВТБ профинансировал строительство тепличного комплекса на Ставрополье
На Кубани туристам не будут запрещать доступ к севшему на мель сухогрузу Rio
Эксперты ожидают рост цен на недвижимость на 15-20% после 1 июля 2019 года
Гандбольный тренер Евгений Трефилов попал в больницу из-за проблем с сердцем
На Кубани увеличилось производство устриц и мидий
Краснодарский край досрочно погасил более 15 миллиардов банковских кредитов
В Сочи начальник отделения связи похищал деньги у пенсионеров
Чемпионат России по бильярду пройдет в Сочи
В Тимашевском районе задержали мужчину, который незаконно выловил из водоема 180 килограммов рыбы
Мужчина продал украшения своей девушки и свозил ее на эти деньги в Домбай
ВТБ профинансировал лидера рынка круп быстрого приготовления
На Кубани проверят многоэтажки с газовым оборудованием
В Лабинском районе отец и сын отравились угарным газом
На Кубани иномарка влетела в электроопору и автомобиль ГАЗ
Проект «Россия – Моя история» вошел в пятерку лучших музеев России в 2018 году
В Сочи посетитель Сбербанка напал на сотрудницу с ножом
В Анапе задержали четырех подозреваемых в хищении строительного оборудования
Сотрудник Новороссийской таможни обвиняется в получении взяток
В День открытых дверей онкологи проверили более тысячи человек
Житель Отрадненского района нашёл дикорастущую коноплю и изготовил наркотик
На Кубани 20-летнего парня могут посадить на 20 лет за оборот наркотиков
В 2019 году в Краснодаре планируют отремонтировать 382 многоэтажки