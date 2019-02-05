Кто ответит за сирот: Кубанский чиновник купил квартиры в старом бараке рядом с колонией

Николай Артющенко, на момент публикации - нынешний глава Усть-Лабинского района, стал фигурантом уголовного дела. А попал под следствие он, как сообщается в официальных сухих сводках, из-за подозрений в превышении должностных полномочий.

Версия следствия такова - районная администрация еще в январе 2017 года провела электронные аукционы на приобретение жилья для сирот. По итогам торгов куплено девять квартир. Их общая стоимость - более 9,4 миллиона рублей. Чиновник подписал акты приема-передачи. В документах было прописано - квартиры соответствуют санитарно-техническим нормам.

- Однако глава администрации не провел обязательную в таких случаях экспертизу соответствия приобретаемого жилья, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. - Предварительно, ранее в этих строениях барачного типа содержались заключенные. Сами помещения оказались не пригодны для проживания.

В 200 метрах от женской ИК-3 притаились четыре двухэтажных кирпичных здания. Фото: Максим ОСТРЫЙ.

Как оказалось, сиротам, действительно, выдали ключи не от свежештукатуренных квартир, а от небольших комнаток в бараках, построенных еще в 70-е годы. Более того, находятся эти типовые домишки не в самом Усть-Лабинске, а в 60 километрах от города - в поселке Двубратском. Местные называют его Тюрьмоград - здесь собрано больше половины исправительных учреждений всего региона.

На улице Степная, 1 неподалеку от женской ИК-3 притаились четыре двухэтажных кирпичных здания.

- Зэки здесь точно никогда не жили, - говорят жители частных домов напротив. - Квартиры выдавались сотрудникам колонии, которые позже их приватизировали.

А вот такой дом стоит рядом.

Виды здесь однообразные - степь да поля. Чего говорить - окраина поселка. Инфраструктуры никакой, потому и вручали ключи тихо. Без телевидения и традиционного перерезания ленточек. Но многие, кто получал квартиру здесь, были довольны тем, что получили свои собственные квадратные метры.

- Наше будущее жилье мы осматривали ранней осенью, когда было тепло и сухо. Тогда все было в порядке. Но с наступлением холодов поняли, какие квартиры нам дали, - рассказывает «КП» - Кубань» хозяин одной из двухкомнатных квартир Анатолий Касимцев. - Обои отваливаются, плесень по стенам и потолкам пошла, окна в дождь текут. Вентиляции никакой - труба сломана, оттого влажность постоянная. Я звонил в администрацию, там мне посоветовали чаще открывать окна. Зимой там жить холодно очень, потому я, как и многие, съехал оттуда. Писал заявления во все инстанции - все бестолку.

Вот так выглядела квартира Анатолия спустя несколько месяцев после новоселья.

И кажется, дело сдвинулось с мертвой точки. Виновного решили наказать, вот только кому отвечать за эти квартиры для сирот?

- Что касается этих помещений, то это обычные многоквартирные дома, соответствующие всем требованиям. Да, там не очень хорошая транспортная доступность, но жить там можно. Насколько знаю, дома эти заселены сиротами. И, кстати, заявление на предоставление жилья они подписывают только после согласия с предоставляемыми жилыми условиями, - сказал «КП» - Кубань» Дмитрий Зинченко, который по доверенности представлял интересы семи продавцов. - Да и то, что я являюсь лицом, аффилированным с некоторыми должностными лицами, - слухи. По этому вопросу было предварительное следствие. Дело уголовное даже не возбуждали, потому что состава преступления в моих действиях не нашли.

Обшарпанные стены можно увидеть, уже заходя в подъезд. Фото: Максим ОСТРЫЙ.

Сейчас идет расследование.

- Следователи устанавливают обстоятельства приобретения жилья по заведомо завышенной стоимости, - добавляют в СУ СК по Краснодарскому краю.

В случае, если нынешнего главу признают виновным, то ему грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. Самое суровое наказание по этой статье - лишение свободы на срок до семи лет.