2019-02-05T18:20:09+03:00
Спорт

Главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов попал в больницу в Краснодаре

Обследование выявило проблемы с сердцем у известного специалиста
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Евгений Трефилов Фото: ГК "Кубань"Евгений Трефилов Фото: ГК "Кубань"
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Известный гандбольный тренер, наставник женской сборной России и краснодарской «Кубани» Евгений Трефилов был экстренно госпитализирован из-за проблем с сердцем.

63-летний специалист почувствовал себя нехорошо еще перед домашней игрой «Кубани» в Кубке ЕГФ против французского «Безансона». Врачи обнаружили проблемы с сердцем и рекомендовали ему лечь в больницу, однако Евгений Трефилов отказался и провел весь матч на тренерском мостике.

После игры 3 февраля, в которой «Кубань» уступила 28:29, его самочувствие ухудшилось, и тренера доставили в кардиологическое отделение Краевой клинической больницы №1 Краснодара, где он находится под наблюдением главного врача.

- Теперь Евгений Васильевич перешел под наблюдение врачей, в частности, им занимается известный кардиолог Владимир Порханов. Трефилову предстоит пройти углубленное медобследоване, какое-то время он будет находиться вне гандбола, - сообщают в Федерации гандбола России.

Как стало известно «КП», Евгению Трефилову может потребоваться операция. Окончательное решение медиков будет принято после обследований.

Следующий матч «Кубань» проведет в Дании против «Ларвика» 9 февраля без главного тренера. Руководить клубом в игре с «Ларвиком» будет помощник Евгения Васильевича – Денис Сайфулин.

Этот матч для краснодарского клуба ключевой в борьбе за выход в плей-офф Кубка ЕГФ. Победа над датским клубом выведет желто-зеленых в 1/4 финала.

- Гандбольный клуб «Кубань» обращается ко всем болельщикам и любителям гандбола сплотиться в эти дни и пожелать Евгению Васильевичу крепкого здоровья. Слова поддержки помогут наставнику быстрее вернуться к работе, - сообщают в пресс-службе ГК «Кубань».

«Комсомольская правда» присоединяется к пожеланиям скорейшего выздоровления тренеру!

СПРАВКА «КП»

Под руководством Евгения Трефилова женская сборная России выигрывала серебро на Олимпиаде в Пекине и стала чемпионом на Играх в Рио, завоевывала медали чемпионатов мира и Европы. В декабре 2018 года национальная команда стала второй на Евро-2018 во Франции, уступив в финале лишь хозяйкам турнира.

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С чемпионата Европы по гандболу женская сборная России вернулась с серебряными медалями. Первое свое интервью после Евро-2018 главный тренер национальной команды, он же тренер ГК «Кубань», Евгений Трефилов дал радио «Комсомольская правда».

Евгений Васильевич пришел на радио «КП» вместе с игроком сборной, спортсменкой «Кубани» Антониной Скоробогатченко. В прямом эфире тренер откровенно рассказал о том, как прошел чемпионат, в каком состоянии российский гандбол, как обстоят дела у «Кубани», и ответил на вопросы слушателей (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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