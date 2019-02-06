Стивен Сигал опроверг информацию о переезде в Краснодарский край

Голливудский актер, по словам журналистов одного глянцевого журнала, еще вчера сидел на чемоданах в своем рублевском особняке и на коротке звонил кубанскому губернатору, требуя "карету мне, карету!". Сегодня, 6 февраля, Стивен Сигал заявил, что его не так поняли. Переезжать в солнечный Геленджик кумир всех мальчишек в середине 90-х не собирается. Все разговоры, касаемо, курортного города - лишь бизнес-интересы. А Краснодар (кубанская столица тоже называлась как вариант ПМЖ) и вовсе никогда и не входила в этот круг.

- Эта информация не соответствует действительности, - опровергла звездный переезд представитель актера Анар Рейбанд.

Напомним, в мэриях обоих городов "Комсомольской правде" - Кубань" тоже не подтверждали, что в числе жителей Краснодарского края появится мастер боевых искусств и "просто красавчик" Стивен Сигал.

- Да, он был у нас осенью, - пояснила "КП" глава пресс-службы Геленджика Яна Скорикова. - Гулял по нашей набережной. Знаю, что он что-то присматривал для бизнеса, но разговоров о переселении на курорт не было.

Аналогичным был и ответ из администрации Краснодара.

Несмотря на все разговоры о неудавшемся бизнесе в Подмосковье, новоявленный гражданин Российской Федерации Сигал останется жить в подаренном ему особняке на Рублевке.