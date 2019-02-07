Краснокнижного леопарда убили ради шкуры ценой в 700 000 рублей

Таких леопардов, как Килли, в природе можно пересчитать по пальцам одной руки. Потому о его ценности можно даже не говорить. Гибель краснокнижного хищника - большая потеря. А уж его убийство многих шокировало.

Килли выпустили в 2016 году на территорию Кавказского заповедника. Вместе с ним там жили еще два переднеазиатских леопарда.

О том, что хищник угодил в медвежий капкан, который находился в Гулрыпшском районе Абхазии, в шести километрах от селения Ажара, сообщили сами жители республики. Сотрудникам Кавказского биосферного заповедника они отправили анонимное письмо по электронной почте. По их словам, в ловушку леопард наступил в конце января. Несколько дней он пытался выбраться из западни, даже пытался отгрызть застрявшую лапу, но безуспешно.

Когда же установившие капкан браконьеры отправились проверять, нет ли добычи, то увидели леопарда. Обессиленный хищник признаков жизни не подавал, охотники были уверены - животное уже погибло. Но как только попытались высвободить кошку, леопард из последних сил бросился в атаку, чтобы себя защитить. Схватка оказалась неравной - охотник направил ружье на краснокнижного леопарда и застрелил. В качестве подтверждения аноним приложил к письму снимок убитого животного.

- Леопард погиб ориентировочно 3 или 4 февраля. С хищника сняли шкуру, останки бросили там же. Сейчас мы уже отправились на поиски, в письме были указаны точные координаты GPS, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» главный научный сотрудник Кавказского заповедника Анатолий Кудактин.

В качестве подтверждения аноним приложил к письму снимок убитого животного.

Работники Всемирного фонда дикой природы по снимкам сравнили узоры пятен погибшего леопарда с имеющимися паспортами животных, выпущенных на территории российского Кавказа. Опасения подтвердились - это Килли. Один из трех первых леопардов, выпущенных в дикую природу из сочинского питомника в июле 2016 года.

- Животное было чипировано, поэтому нахождение на останках индивидуального транспондера поможет в точной идентификации, - сообщили «КП» - Кубань» в Минприроды России. - Кроме того, однозначно идентифицировать животное можно с помощью генетических исследований образцов тканей с тела погибшего животного. Просьба о предоставлении материала из Абхазии уже подготовлена.

То, что орудовали браконьеры, ни у кого уже нет сомнений. Шкура краснокнижного животного - на вес золота. Такой товар на черном рынке стоит порядка 700 тысяч рублей. В случае с Килли, цена может доходить и до миллиона рублей. Вот только самих виновников никто не видел. Шансов их найти почти нет.

Останки леопарда находятся в Кодорской долине Абхазии.

ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН?

Во всех государствах, на территории которых обитает переднеазиатский леопард, он находится под охраной. Убийство краснокнижного усатика, который относится к исчезающему виду, - уголовное преступление. В России максимальное наказание за браконьерство можно оказаться за решеткой на срок до девяти лет (статья 258.1 «Незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации»).

Но преступление произошло на территории Абхазии, потому здесь действует Уголовный кодекс республики. Добыча переднеазиатского леопарда попадает под статью 256 «Незаконная охота». Наказание в данном случае предусматривается более мягкое - штраф от 30 до 60 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.

ОФИЦИАЛЬНО

- Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин поручил создать рабочую группу по проверке информации и факта обнаружения в Республике Абхазия мертвого переднеазиатского леопарда, - добавляют в ведомстве. - Просьба о содействии в разбирательстве по существу вопроса направлена руководству Республики Абхазия.

СПРАВКА «КП»

Килли – один из трех первых леопардов, выпущенных в дикую природу из сочинского питомника в июле 2016 года по программе восстановления популяции леопардов на Кавказе. Вместе с самцом Ахуном и самкой Викторией он стал обитателем Кавказского заповедника. Виктория погибла в горах Сочи в январе 2018 года после неудачной охоты. Незадолго до этого ее поймали около абхазского села Лыхны, где кошка повадилась таскать кур у местных жителей.

Сегодня в дикой природе российского Кавказа осталось всего четыре особи переднеазиатского леопарда. Это товарищ Килли - Ахун, который живет в Кавказском заповеднике, Волна и Эльбрус, обитающие в Осетии, а также Артек, бегающий сейчас в районе Адыгеи.

В центре разведения готовят к выпуску еще пять животных. Отправиться на волю они могут уже летом 2020 года. Правда, теперь специалисты центра хотят предусмотреть дополнительные риски. Быть может, их даже научат обитать на определенной территории, где за ними могут следить ученые.

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