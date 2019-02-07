2019-02-07T15:06:26+03:00
Общество

В Новороссийске девочке, которую протащили охранники по лестнице в ТЦ, сломали поясничный позвонок

Подросток с трудом передвигается и не может сидеть
Андрей ГОРЕЛОВ
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Юлю (справа) освободили от занятий в школе. ФОТО: из личного архива героев публикацииЮлю (справа) освободили от занятий в школе. ФОТО: из личного архива героев публикации
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После конфликта в одном из торговых центров города-героя, когда охранники применили силу к подросткам и протащили одну из них по лестнице, мама 15-летних школьниц обратилась к врачам, чтобы снять побои. Выяснилось, что одной из их дочерей сломали поясничный позвонок. Из-за этого девушку освободили от занятий в школе.

Напомним, вечером 31 января сестры отдыхали в одном из торгово-развлекательных центров города. По словам очевидцев, неожиданно на фуд-корте начался конфликт. Охранники попросили подростков покинуть ТРЦ, те поначалу отреагировали на просьбу секьюрити, но затем началась словесная перебранка, которая кончилась тем, что охране пришлось применить силу к подросткам, затем их поволокли по лестнице к представителю УПДН.

Юлю протащили по лестнице и сломали позвонок. ФОТО: Скриншот видео

Юлю протащили по лестнице и сломали позвонок. ФОТО: Скриншот видео

- Вчера вечером получили результаты медобследования Юли, которую охранники протащили по лестнице, - сообщает Анна Заярнюк, мама подростков. - Нам поставили диагноз «Закрытый перелом поясничного позвонка». И добавили, что у девочки «Посттравматический сколиоз поясничного отдела позвоночника, выраженный болевой и миотонический синдром». И охранники еще утверждают, что моя дочь сыграла на камеру – специально повалилась на пол во время съемки. Получается, мой ребенок нанес себе травму специально для того, чтобы их подставить?! Моя дочь сейчас с трудом передвигается и не может сидеть без боли. Ее освободили от занятий в школе и прописали курс лечения. Когда Юля поправится, сказать пока трудно.

Пока полиция проводит проверку, под свой контроль инцидент взял Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае.

- Мы отправили официальный запрос в полицию, - говорит Татьяна Ковалева. – С мамой девочки пока не разговаривали. Когда мы проявляем инициативу первыми, родители зачастую жалуются, что мы лезем в их личную жизнь. Я всегда открыта для любых обращений. Помимо правоохранительных органов, взаимодействую сейчас с местными властями. Замглавы Новороссийска по соцвопросам в курсе конфликта. Я попросила его, чтобы в школах города и на родительских собраниях подняли вопрос о правилах поведения в общественных местах. В основе инцидента все-таки было поведение подростков. Но действия охранников заслуживают осуждения. Нужно было сразу вызывать полицию и действовать по закону.

В Новороссийске побили школьниц.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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