2019-02-07T16:25:25+03:00
Происшествия

На главу Ленинградского района завели уголовное дело за домик для тещи

Владимира Гукалова подозревают в превышении полномочий
Максим ОСОКИН
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Глава МО Ленинградский район Владимир Гукалов. Фото: twitter.com/vladimirgukalovГлава МО Ленинградский район Владимир Гукалов. Фото: twitter.com/vladimirgukalov
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На Кубани еще один районный глава попал под следствие. За несколько дней до этого дело завели на руководителя Усть-Лабинского района Николай Артющенко. А тут выяснилось, что превысил полномочия глава Ленинградского района.

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении главы Ленинградского района Владимира Гукалова.

- Следствие считает, что в марте 2017 года глава администрации выдал разрешение на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по улице 417 Дивизии своей теще. В то же время, данный участок находится в границе защитной зоны объекта культурного наследия «Банк 1908 года», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевого следственного комитета.

Согласно действующему законодательству, выдавать разрешение в таких зонах чиновникам разрешается только после согласования с органами, занимающимися охраной объектов культуры. Однако Владимир Гукалов проигнорировал данный факт. Эти действия привели к тому, что рядом с памятником архитектуры вырос жилой дом.

- Начальник следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю, рассмотрев материалы, предоставленные управлением ФСБ по Краснодарскому краю, принял решение о возбуждении уголовного дела, - сообщает краевой СУ СК.

Сейчас по данному факту ведется расследование, которое призвано выяснить все обстоятельства преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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