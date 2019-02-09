В Краснодаре задержали хулигана, который бросил кусок кирпича в кабину водителя трамвая

Сотрудники полиции задержали человека, который вечером 7 февраля бросил камень в кабину водителя трамвая и ранил его.

- Им оказался 20-летний местный житель. Ранее парень уже привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и грабежей, - прокомментировал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По улице 40 лет Победы, где проживает молодой человек, он не появлялся. Правоохранители связались с ним по телефону и убедили добровольно явиться в полицию.

Сейчас хулиган дает показания. Свой поступок он объяснил тем, что поссорился с девушкой, также он утверждает, что был трезв в момент совершения своих противоправных действий.

Напомним, вечером 7 февраля между остановками «Островского» и «Крупской» неизвестный кинул кусок кирпича в кабину водителя трамвая, который курсировал по маршруту №5.

- Сначала был жуткий гул, затем услышали трамвайный звонок и звук разбившегося стекла, - рассказывает об инциденте пассажирка трамвая №5 Лека Гречанова.

Кондуктор побежала к своему коллеге, чтобы узнать, что случилось. Мужчину без сознания лежал на полу.

Фото: instagram.com/leka_grechanowa

- На место приехала следственно-оперативная группа. Установлено, что известный бросил кусок кирпича в двигавшийся в сторону улицы Выставочной трамвай, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко. - Водитель получил травму левого глаза.

Фото: instagram.com/leka_grechanowa

Зрение водителя не пострадало, как было установлено по результатам обследования.

- После ЧП его доставили в городскую больницу №3. Порезы на лице, глаз тщательно промыли, к счастью, все в порядке, серьезных травм он не получил. Больше испугался, конечно, - рассказывают «КП» - Кубань» в пресс-службе КТТУ.

Водитель принял решение не брать больничный, он на следующий день уже вышел на линию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.