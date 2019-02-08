На Кубани ввели годовой мораторий на работу региональных мусорных операторов

«Мусорная реформа», которая прошла по всей стране с начала 2019 года, на Кубани отложена до 2020 года. В крае веден мораторий на работу региональных операторов.

Первопроходцем в новой системе обращения с отходами стал краевой центр, где региональный оператор начал работу еще в 2017 году. Это, правда, не позволило избежать перебоев с вывозом отходов в январе 2019 года. Администрация Краснодара сообщила, что на улицах скопилось 200 тысяч кубометров мусора, и упрекнула мусороуборочную компанию в недобросовестной работе и потребовала вернуть себе контролирующие полномочия.

А с января региональные операторы должны были начать работу и в остальных городах и районах края, который поделили на 11 зон.

- На текущую дату по итогам проведенных конкурсов отобрано восемь из одиннадцати запланированных региональных операторов, - сообщают в краевом министерстве ТЭК и ЖКХ. - Необходимая нормативная правовая база краевого уровня для организации работы региональных операторов, которые будут осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО), сформирована.

В декабре департамент цен и тарифов утвердил тариф на вывоз мусора – с 1 января 2019 он составляет 366,74 рубля за кубометр, а с 1 июля 2019 планировалось повышение до 376,25 рубля за кубометр.

Выяснилось, что начало работы региональных операторов ощутимо ударит по кошелькам граждан. Местами тарифы не вывоз мусора не менялись годами, а теперь рост для граждан составит от 50 до 200%!

В министерстве ТЭК и ЖКХ объясняют, что если раньше отходы нередко свозили на несанкционированные свалки, то сейчас это просто невозможно. Региональный оператор обязан работать только с лицензированными полигонами с обязательной сортировкой. Соответственно увеличилась стоимость доставки мусора до полигона.

Но, опасаясь волны возмущений, рубить с плеча краевые власти не решились и отложили введение новых правил сроком до 12 месяцев. Везде, кроме Краснодара, где оператор все-таки работает. Делается это «в целях обеспечения надлежащего санитарного состояния на территориях поселений и снятия социального напряжения».

- Администрацией края принято решение о целесообразности сохранения прежней системы сбора и транспортировки ТКО силами действующих мусоровывозящих предприятий. С региональными операторами заключены дополнительные соглашения по изменению сроков начала их деятельности, в адрес РЭК-департамента цен и тарифов Краснодарского края направлены заявления о пересмотре тарифов, - добавили в профильном министерстве.

За этот год краевые власти попробуют уменьшить тариф, а местным придется навести порядок на территории муниципальных образований, чтобы региональные операторы приступали к работе с чистого листа, а не разгребали грязное наследие.

- Для безболезненной реализации реформы ТКО на территории края, в течении 2019 года администрациями муниципальных образований края будет обеспечена организация работы подведомственных мусоровывозящих предприятий в рамках установленных нормативов накопления ТКО, с применением экономически обоснованных тарифов, - пояснили в министерстве ТЭК и ЖКХ.

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