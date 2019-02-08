На Кубани 6 школьников выбрали китайский язык для сдачи ЕГЭ

1 февраля в России закончилась регистрация для участия в ЕГЭ, когда будущие абитуриенты полностью определились с дополнительными экзаменами для поступления в вуз. И только сейчас чиновники подсчитали, какие предметы стали самыми популярными. Причем на Кубани в этом году пройдут испытание на 2,5 тысячи человек больше, чем в 2018-м.

- Самым популярным предметом стало обществознание, его выбрали для сдачи 12 222 человек, - сообщает Виталий Поляков, представитель министерства образования, науки и молодежной политики края. – Вторым стала физика – 5 664 человек, третьей биология – 5 281 человек. С этого года теперь можно сдавать ЕГЭ и по китайскому языку. На Кубани решились на такой экзамен только 6 человек.

Сдавать ЕГЭ могут не только школьники и студенты. Самый старший участник аттестации - выпускница из Анапы, которая в 59 лет решила проверить свои знания на экзамене. Для этого она выбрала 6 предметов: русский язык, биологию, историю, английский язык, обществознание и литературу.

Самая молодая экзаменуемая – 14-летняя выпускница лицея Российской Академии образования из Геленджика. Девочка будет сдавать русский язык и математику базового уровня.

- Всего можно выбрать максимум 15 предметов для сдачи экзамена, - продолжает объяснять Виталий Поляков. – У нас в крае есть 2 человека, которые выбрали 11 (!) дисциплин. Один из Краснодара, второй с Армавира.

Если у вас остались вопросы о ЕГЭ на Кубани, обращайтесь по телефону «горячей линии» краевого минобра 8-918-189-99-02.

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