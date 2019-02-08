«У вас было достаточно лекарств»: После инсулинового скандала в Северской ЦРБ девушку назвали обманщицей

После громкого «инсулинового» скандала, произошедшего в поликлинике Северской районной больницы, прошло почти три месяца. Но этот инцидент до сих пор вспоминают не только в стенах лечебницы, но и в интернете. Ведь изначально именно в Сети появилось видео, которое сделала Надежда Гречкина. Девушка записала момент, когда терапевт отказала ей выписать рецепт со словами «Да хоть ты сдохни, не дам!» А все потому, что девушка пришла за инсулином без талона.

Тогда, в ноябре, жизненно необходимый препарат Надежда все-таки получила. Но на повестке дня - новый поход за рецептом.

- С тех пор, как произошел конфликт, в больницу я не ходила. Мне выписали инсулин на три месяца. Но скоро снова идти. Как на этот раз будет все происходить, к какому врачу записываться, узнаю только на месте, - рассказывает «КП» - Кубань» Надежда Гречкина.

После огласки этого неприятного случая, на девушку обрушилась волна критики. Каждый день ей поступали десятки негативных писем.

- Сейчас, конечно, полегче стало. Шумиха стихла. Много гнусностей мне писали, воспроизводить их не хочу. Таких пользователей просто блокирую и все, - добавляет Надежда. - От терапевта я извинений так и не услышала. Если бы она подошла и сказала, что у нее что-то случилось, поэтому она так себя повела, я бы все поняла. Но она до конца гнет свою линию, говорит, что так и положено поступать с людьми. Это ужасно, думаю, что такой человек не может работать врачом.

Стоит сказать, после скандала Людмила Бердник лишилась работы. Несмотря на солидный стаж в 30 лет. Однако в самой Северской говорят, что врач теперь принимает в другом медучреждении - в соседней станице Афипской.

КСТАТИ

После этого инцидента СУ СК по Краснодарскому краю назначили проверку, а позже материалы передали в полицию. Было возбуждено уголовное дело.

- Результаты расследования таковы, что якобы инсулина у меня было достаточно, что я обманула, когда обратилась за рецептом, - возмущена Надежда. - Очень странный вывод сделан был. Как можно просчитать дозы диабетика? У меня бывает так, что обхожусь целый день без инсулина, а бывает - требуется 6-8 уколов.

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