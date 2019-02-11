Охранники, сломавшие школьнице позвонок в торговом центре Новороссийска, продолжают работать

15-летняя Юля Заярнюк сейчас сидит дома, два месяца ей нельзя ходить в школу. Врачи также запретили снимать специальный корсет, который поддерживает позвонки. Девушке сломали один из них в торговом центре Новороссийска, куда она пришла со своей сестрой Натальей. Сестер избили охранники, а потом протащили девочек по лестнице. Якобы подростки ругались матом и двигали мебель на ресторанном дворике, из-за этого их попросили уйти из торгового центра. Подростки послушались, но не успели спуститься вниз, когда на одну из девочек напал охранник. Близняшек скрутили и поволокли по лестнице в пункт охраны. Наташа отделалась ссадинами, а вот Юля серьезно пострадала – у нее перелом поясничного позвонка. После консультации врачей ее перевели на амбулаторное лечение и назначили физиопроцедуры.

- Юля сейчас не может ходить без слез, - говорит Анна Заярнюк, мама пострадавших школьниц. – Постоянно плачет, ее практически всегда беспокоит спина, она даже спать нормально не в состоянии. Боли по всему позвоночнику до шеи. Врачи перевели дочь на амбулаторное лечение. Назначили курс физиопроцедур, порекомендовали носить корсет и наносить противовоспалительные мази. На 2 месяца нас отстранили от занятий в школе. Будем учиться из дому. По словам врачей, такая травма даже после восстановления спровоцирует ранний остеохондроз. Девочку всю жизнь будут мучить периодические боли в позвоночнике. По их версии, нам еще повезло. Если бы удар пришелся выше, то задел бы спинной мозг. Тогда Юля могла бы стать инвалидом. Кстати, по данным наркодиспансера, мои дочери не были ни под наркотическим ни под алкогольным опьянением.

Диагноз подростка - сломан позвонок. ФОТО: Анна Заярнюк

Позже появилась информация, что охранников, которые применили силу к подросткам, отстранили от работы и лишили лицензии.

- Это неправда, сотрудники продолжают работать, их не увольняли, не отстраняли и тем более не забирали лицензию, - опроверг данные директор частной охранной организации Олег Голиков, которая обслуживает торговый центр.

В любом случае, делом избиения подростков сейчас занимаются следователи.

­- В Новороссийске инициирован вопрос о передаче из органов полиции материала проверки в связи с инцидентом в одном из торговых центров города между двумя несовершеннолетними девочками и охранниками, - сообщиил в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - В СМИ появились сообщения о получении травмы позвоночника несовершеннолетней девочкой в результате конфликта с охранниками торгового центра, имевшего место в конце января этого года, информацию о наличии данной травмы сообщила мать девочки. На первоначальной стадии сведений о получении несовершеннолетней подобных травм получено не было. В целях объективного установления обстоятельств произошедшего, а также характера и степени действительно причинённых повреждений следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю в адрес надзорного органа направлено ходатайство об изъятии материала проверки по данному факту из производства органов полиции и передаче в следственные органы регионального управления СКР для принятия процессуального решения.

Сами охранники – здоровые мужики, настаивают, что девочки первыми начали их избивать. Якобы они ругались матом, поэтому секьюрити сделали юным посетительницам замечание и попросили покинуть помещение. А когда девушек пытались задержать и отвести в пункт охраны, они накинулись на мужчин и начали их бить. Тогда уже охранники напали на девочек, схватили и протащили по лестнице на 6 этаж.

- Девочки увидели, что их начали снимать, и тут же начали играть на камеру: кричать, падать на лестницу и т.д. Когда кино сняли, они тут же встали и спокойно прошли по коридору. Камера это зафиксировала. С сотрудником УПДН составили очередной протокол о нарушении, и подростков увели, - сообщил директор частной охранной организации Олег Голиков.

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