2019-02-12T18:14:41+03:00
Общество

Председатель Белгородского областного суда получил рекомендацию на пост главы Краснодарского краевого суда

43-летний Алексей Шипилов оказался единственным кандидатом
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Алексей Шипилов - кандидат на должность председателя Краснодарского краевого судаАлексей Шипилов - кандидат на должность председателя Краснодарского краевого суда
Изменить размер текста:

Высшая квалификационная коллегия судей 11 февраля рекомендовала на должность председателя Краснодарского краевого суда 43-летнего Алексея Шипилова, который с 2010 года возглавляет Белгородский облсуд.

Шипилов, имеющий 14-летний стаж судьи и первый квалификационный класс, оказался единственным кандидатом на должность. В ВККС отметили открытость Белогородского облсуда, который регулярно размещает видеоотчеты с заседаний по резонансным делам, а также автоматизацию судебной работы.

Теперь кандидатуру Алексея Шипилова рассмотрит президентская кадровая комиссия, в случае одобрения, он вступит в должность председателя Краснодарского краевого суда.

Напомним, что председателем Краснодарского краевого суда с 1994 года являлся Александр Чернов, отметивший свое 70-летие. Срок его полномочий истек в феврале 2019 года. Сейчас обязанности председателя крайсуда исполняет Александр Пятигора.

СПРАВКА «КП»

Алексей Николаевич Шипилов родился в Белгородской области, окончил Белгородский государственный университет. В течение шести лет с 1998 по 2004-й годы работал в прокуратуре, после чего стал судьей Октябрьского районного суда Белгорода, в 2007-м году был судьей Белгородского областного суда, а с 2010-го года возглавляет Белгородский областной суд.

Согласно сведениям о доходах, опубликованных на сайте Белгородского областного суда, Алексей Шипилов заработал в 2017-м году 2,94 млн рублей, у него в собственности участок 2500 квадратных метров и дом площадью 194,6 квадратных метра. У судьи трое сыновей, информации о супруге нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Краснодарский краевой суд может возглавить судья из Белгорода

Среди наград судьи – знак «За служение правосудию» и знак отличия «За усердие» I степени. Кроме того, Алексей Шипилов является заместителем председателя комиссии Совета судей РФ по информатизации и автоматизации судов (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Кишиневе родители не захотели стать донорами для умирающей 9-летней Сабрины: Свою печень ей отдал совершенно незнакомый человек
Врачи отводили девочке всего месяц жизни, она протянула три, пока не нашли донора – операция уже идет и продлится до позднего вечера среды
Новости 24
Краснодар представил в Сочи проект «Умного города»
В Краснодаре продлят работу городского общественного транспорта
Кубань представила в Сочи мобильный комплекс по экспресс-тестированию на ВИЧ
«Краснодар Водоканал» реализует производственную программу
Почта России бесплатно доставит портфели участников XVIII Российского инвестиционного форума «Сочи-2019»
Кубань делает ставку на курортную и туристическую сферы
Кубанские вина признаны лучшими экспертами Роскачества
В 2019 году на Кубани продолжат поддерживать семьи с новорожденными
В Краснодаре под суд пойдут недобросовестные застройщики
Дети России учатся управлять государством
В обход Краснодара построят участок дороги
Жителя Якутии будут судить за нападение на кубанского полицейского
В Сочи начал работу «Российский инвестиционный форум»
В Новороссийске будут судить мужчину, убившего знакомую