Председатель Белгородского областного суда получил рекомендацию на пост главы Краснодарского краевого суда

Высшая квалификационная коллегия судей 11 февраля рекомендовала на должность председателя Краснодарского краевого суда 43-летнего Алексея Шипилова, который с 2010 года возглавляет Белгородский облсуд.

Шипилов, имеющий 14-летний стаж судьи и первый квалификационный класс, оказался единственным кандидатом на должность. В ВККС отметили открытость Белогородского облсуда, который регулярно размещает видеоотчеты с заседаний по резонансным делам, а также автоматизацию судебной работы.

Теперь кандидатуру Алексея Шипилова рассмотрит президентская кадровая комиссия, в случае одобрения, он вступит в должность председателя Краснодарского краевого суда.

Напомним, что председателем Краснодарского краевого суда с 1994 года являлся Александр Чернов, отметивший свое 70-летие. Срок его полномочий истек в феврале 2019 года. Сейчас обязанности председателя крайсуда исполняет Александр Пятигора.

СПРАВКА «КП»

Алексей Николаевич Шипилов родился в Белгородской области, окончил Белгородский государственный университет. В течение шести лет с 1998 по 2004-й годы работал в прокуратуре, после чего стал судьей Октябрьского районного суда Белгорода, в 2007-м году был судьей Белгородского областного суда, а с 2010-го года возглавляет Белгородский областной суд.

Согласно сведениям о доходах, опубликованных на сайте Белгородского областного суда, Алексей Шипилов заработал в 2017-м году 2,94 млн рублей, у него в собственности участок 2500 квадратных метров и дом площадью 194,6 квадратных метра. У судьи трое сыновей, информации о супруге нет.

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Среди наград судьи – знак «За служение правосудию» и знак отличия «За усердие» I степени. Кроме того, Алексей Шипилов является заместителем председателя комиссии Совета судей РФ по информатизации и автоматизации судов (читайте далее)