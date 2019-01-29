Краснодарский краевой суд может возглавить судья из Белгорода

Председателем Краснодарского краевого суда может стать 43-летний Алексей Шипилов. 11 февраля Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит его заявление о рекомендации кандидатом на новую должность. Шипилов единственный участник конкурса, объявленного в октябре 2018 года.

Алексей Николаевич Шипилов родился в Белогородской области, окончил Белгородский государственный университет. В течение шести лет с 1998 по 2004-й годы работал в прокуратуре, после чего стал судьей Октябрьского районного суда Белгорода, в 2007-м году был судьей Белгородского областного суда, а с 2010-го года возглавляет Белгородский областной суд.

Среди наград судьи – знак «За служение правосудию» и знак отличия «За усердие» I степени. Кроме того, Алексей Шипилов является заместителем председателя комиссии Совета судей РФ по информатизации и автоматизации судов.

- Мы внедрили аудио- и видеопротоколирование судебных заседаний. Раньше нередки были случаи, когда по сложным делам, после ознакомления с письменным протоколом судебного заседания, у сторон возникали вопросы, которые порой приводили к спорным ситуациям. Теперь же, при электронном протоколировании, такие споры практически сошли на нет. Эти нововведения повышают доверие к судам, - говорил о достижениях на посту председателя Белогородского областного суда Алексей Шипилов в интервью изданию БелПресса.

Согласно сведениям о доходах, опубликованных на сайте Белгородского областного суда, Алексей Шипилов заработал в 2017-м году 2,94 млн рублей, у него в собственности участок 2500 квадратных метров и дом площадью 194,6 квадратных метра. У судьи трое сыновей, информации о супруге нет.

Действующим председателем Краснодарского краевого суда с 1994 года является Александр Чернов, отметивший свое 70-летие. Срок его полномочий истекает в феврале 2019 года.

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