Версия: Председатель Краснодарского краевого суда уходит на повышение

СЕГОДНЯ 22:20 2018-09-11T22:47:25+03:00

Александр Чернов метит в другое ведомство, а его место может занять «золотая судья» Елена Хахалева

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О том, что должность председателя Краснодарского краевого суда стала вакантной, стало известно еще 14 июня 2018 года. О конкурсе объявила высшая квалификационная коллегия судей России.

Все это время в самом краевом суде заверяли, что нынешний руководитель Александр Чернов продолжает трудиться в своем кабинете, о своих планах уходить никому не сообщал. Напомним, действующего председателя по праву можно назвать символом судебной системы региона. Еще бы - на своей должности он работает вот уже 24 года.

И вот новость - Александр Чернов подал документы на замещение вакантной должности в другом ведомстве. Высшая квалификационная коллегия судей опубликовала предварительную повестку сентябрьского заседания. Коллегии предстоит выбрать председателей в новые апелляционные и кассационные суды. На каждое кресло имеется лишь один кандидат. В большинстве своем это действующие руководители крупнейших федеральных судов общей юрисдикции.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, который будет расположен в Краснодаре, планирует возглавить Александр Чернов. Заявление о рекомендации его кандидатуры рассмотрят в понедельник, 17 сентября.

А тем временем на Кубани обсуждают новую кандидатуру на пост председателя краевого суда. Главный претендент на его кресло - «золотая судья» Елена Хахалева, свадьба дочери которой прогремела на всю страну. Накануне служительница Фемиды вышла из состава президиума Краснодарского краевого суда, однако продолжает ходить на работу.