Председатель Краснодарского краевого суда переходит на другую работу

СЕГОДНЯ 23:05 2018-09-17T23:17:15+03:00

Рекомендацию Александр Чернов получил после того, как ответил на вопросы о своей коллеге Елене Хахалевой

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Высшая квалификационная коллегия судей России начала рассматривать заявления от служителей Фемиды в качестве руководителей различных структур системы.

Документы в комиссию подавал и председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов. Он «просится» в руководители Четвертого кассационного суда в Краснодаре. Как стало известно сайту «КП»-Кубань» Чернов рекомендацию получил. А это значит, что уже в ближайшее время перейдет на новое место работы.

- Насколько нам известно, кассация теперь будет отдельно от краевого суда, - пояснил источник в Краснодарском краевом суде. – А Александр Дмитриевич ее и возглавит.

Правда, когда именно Чернов покинет свое кресло в крайсуде, в котором сидел с 1994 года, пока не известно.

А вот правовой ресурс Право.ру передает, что прежде чем Александр Чернов получил рекомендацию от председателя Высшей квалификационной коллегии судей России Николая Тимошина, ответил на вопросы о своей коллеге, «золотой судьи» Елены Хахалевой, на свадьбе дочери которой выступали звезды отечесвтенного шоу-бизнеса.

- Чем закончилась эта история с ее дипломом? – спросили у Чернова.

Напомним, ранее появилась информация, что Хахалева получила незаконно документы о высшем юридическом образовании.

- Хахалевой стали мстить враги за ее профессиональную деятельность и писать на нее жалобы, - так пояснил Александр Чернов, сообщает Право.ру. - Я написал запрос Александру Бастрыкину по этой ситуации.

И в прошлом месяце пришел ответ от СУ СК – мол, нарушений нет, диплом настоящий.

- А Елену Хахалеву взяли под госохрану из-за угроз, которые поступали в ее адрес, - добавил Чернов.

А вот судьба Елены Хахалевой пока не ясна. Напомним, Верховный суд России опубликовал у себя на сайте постановление «Об изменении персонального состава президиума Краснодарского краевого суда». В нем сообщается, что Елена Хахалева выведена из состава президиума.