2018-09-17T23:17:15+03:00
Общество

Председатель Краснодарского краевого суда переходит на другую работу

Рекомендацию Александр Чернов получил после того, как ответил на вопросы о своей коллеге Елене Хахалевой
Варвара ДЫМ
Поделиться:
Александр Чернов. Фото: Краснодарский краевой судАлександр Чернов. Фото: Краснодарский краевой суд
Изменить размер текста:

Высшая квалификационная коллегия судей России начала рассматривать заявления от служителей Фемиды в качестве руководителей различных структур системы.

Документы в комиссию подавал и председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов. Он «просится» в руководители Четвертого кассационного суда в Краснодаре. Как стало известно сайту «КП»-Кубань» Чернов рекомендацию получил. А это значит, что уже в ближайшее время перейдет на новое место работы.

- Насколько нам известно, кассация теперь будет отдельно от краевого суда, - пояснил источник в Краснодарском краевом суде. – А Александр Дмитриевич ее и возглавит.

Правда, когда именно Чернов покинет свое кресло в крайсуде, в котором сидел с 1994 года, пока не известно.

А вот правовой ресурс Право.ру передает, что прежде чем Александр Чернов получил рекомендацию от председателя Высшей квалификационной коллегии судей России Николая Тимошина, ответил на вопросы о своей коллеге, «золотой судьи» Елены Хахалевой, на свадьбе дочери которой выступали звезды отечесвтенного шоу-бизнеса.

- Чем закончилась эта история с ее дипломом? – спросили у Чернова.

Напомним, ранее появилась информация, что Хахалева получила незаконно документы о высшем юридическом образовании.

- Хахалевой стали мстить враги за ее профессиональную деятельность и писать на нее жалобы, - так пояснил Александр Чернов, сообщает Право.ру. - Я написал запрос Александру Бастрыкину по этой ситуации.

И в прошлом месяце пришел ответ от СУ СК – мол, нарушений нет, диплом настоящий.

- А Елену Хахалеву взяли под госохрану из-за угроз, которые поступали в ее адрес, - добавил Чернов.

А вот судьба Елены Хахалевой пока не ясна. Напомним, Верховный суд России опубликовал у себя на сайте постановление «Об изменении персонального состава президиума Краснодарского краевого суда». В нем сообщается, что Елена Хахалева выведена из состава президиума.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Почему немцы, арабы и американцы стоят в очереди за тверским LVL-брусом?
Вот уже почти десять лет застройщики с успехом применяют в строительстве отечественный LVL-брус (см. «Справку «КП»), ежедневно доказывая: дома из такого материала ни в чем не уступают (а кое в чем даже превосходят) традиционным деревянным домам
Новости 24
В Краснодаре загорелся барак в центре города
В Сочи 50 зданий исключат из списка проблемных домов
В Туапсинском районе на Агойском перевале ввели реверсивное движение
В Краснодаре изменят схему движения машин в переулке Насыпном
В Новороссийске разыскивают извращенца, напугавшего детей в автобусе
В Краснодаре временно закроют проезд через Тургенева по улицам Бабушкина и Рылеева
На водителя автобуса, попавшего в аварию в Ленинградском районе, составили четыре протокола
ВТБ предлагает маржинальное кредитование под обеспечение ценными бумагами в иностранной валюте
В Сочи нашли 15-летнего подростка, который сбежал из дома в Кемерово
Шесть пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани отправят на лечение в Ярославль
В Сочинском нацпарке продолжают сносить поселок
Юбилейный 130-й показ спектакля «Ромео и Джульетта» Ильи Авербуха прошел в Сочи
В Туапсинском районе открыли новый детский сад
В Краснодаре мотоциклист протаранил Audi и попал в больницу
Мэр Краснодара стал наставником в конкурсе «Лидеры Кубани»
В Сочи грибники застряли в лесу из-за ливня
На Кубани пройдет праздник народной еды «Веселые шкварки»
Игроки молодежки «Локо» стали чемпионами России по баскетболу 3х3
Житель Кубани заклеил скотчем паспорт и попытался пересечь границу
ФК «Краснодар» поздравил Мамаева с юбилеем
В Краснодаре 24-летнего парня убило током на вагоне-цистерне
В Краснодаре открыли новый сквер по улице Володарского
Погода в Краснодарском крае на 17 сентября: в регионе пройдут дожди
В Краснодаре разыграли кубок главы города по киберспорту
В Красноармейском районе в ДТП с фурой пострадали два человека
Краевые медики помогают 22 пострадавшим в ДТП в Ленинградском районе