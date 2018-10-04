Александр Чернов не возглавит новый кассационный суд в Краснодаре из-за Елены Хахалевой

СЕГОДНЯ 11:35 2018-10-04T11:57:59+03:00

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В Москве прошло заседание Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. По его итогам стали известны имена кандидатов на должности председателей новых судов в Краснодаре и Сочи.

На должность председателя кассационного суда в Краснодаре рекомендовали главу Арбитражного суда Северо-Кавказского округа Алексея Шишкина. На пост председателя апелляционного суда в Сочи - глава Ставропольского краевого суда Евгений Кузин. Об этом говорится в пресс-релизе итогов заседания ВККС. Теперь эти кандидатуры направят на утверждение президенту.

Однако еще в сентябре документы на замещение вакантной должности главы Четвертого кассационного суда подавал и 70-летний председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов, который занимает свой пост на протяжении 24 лет. Его кандидатура получила рекомендацию Высшей квалификационной коллегии, но назначения за ним не последовало.

По некоторым данным, причиной тому стали его связи с Еленой Хахалевой, которая работает в прямом подчинении у Чернова. Дело в том, что старший сын Хахалевой Кирилл состоит в незарегистрированном браке с внучкой председателя крайсуда Анастасией Рязанской. Как стало известно «КП», это обстоятельство и не позволило Чернову перейти на новую должность и пройти согласование в кадровой комиссии администрации президента.

Александр Чернов остается главой Краснодарского краевого суда, срок его полномочий истекает в феврале 2019 года.

СПРАВКА «КП»

Алексей ШИШКИН родился в Краснодаре в 1961 году, окончил юридический факультет Кубанского государственного университета. Работал в Ленинском районном суде Краснодара, после чего был назначен председателем Динского районного суда. В течение пяти лет с 2001 по 2006-й годы занимал должность начальника управления Судебного департамента в Краснодарском крае. С ноября 2006 года по октябрь 2015 – председатель Пензенского областного суда. До сегодняшнего дня возглавляет Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Евгений КУЗИН родился в 1970 году на Украине в Сумской области. Окончил Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище. С 1995 года - слушатель отделения судебной работы военно-юридического факультета Военного Университета Министерства обороны. Работал судьей гарнизонного военного суда в Нижнем Тагиле. С 2006 по 2011 год был судьей Уральского окружного военного суда. После назначен заместителем председателя Ленинградского окружного военного суда. С 2014 года - председатель Ставропольского краевого суда.

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