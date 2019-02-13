Директору цирка, в котором на 4-летнюю девочку напала львица, дали год колонии общего режима

Директору цирка шапито, в котором на 4-летнюю Ксюшу напала львица, сегодня, 13 февраля, вынесли приговор. Доказательства его вины, собранные следствием, были признаны исчерпывающими.

- Суд Успенского района приговорил Андрея Манучаряна к году колонии общего режима по ч. 2 ст. 238 УК РФ. Государственный обвинитель предлагал ему назначить 2 года 6 месяцев лишения свободы, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Также удовлетворены исковые требования прокурора на сумму 2,5 млн рублей.

Надо сказать, что семья Митюковых - родители Ксюши - попросили суд не лишать Андрея Манучаряна свободы, именно потому, что подсудимый оказывает материальную помощь. Но год за решеткой директор цирка все-таки проведет.

Львица напала на ребёнка во время выступления цирка в Краснодарском крае. Видео: Комсомольская правда .

- Манучарян сам дрессировал хищников, - сразу после происшествия в августе прошлого года сообщали "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Напомним, поход в цирк для четырехлетней Ксюши, жительницы села Успенского в Краснодарском крае, обернулся реанимацией. Две недели девочка, на которую во время представления напала львица, находилась в медикаментозной коме.

- Врачи сказали, что раны рваные, лучше, если она перенесет этот травматический шок во сне, - рассказывал «Комсомольской правде» - Кубань» отец пострадавшей девочки Денис Митюков сразу после трагедии.

Родители не покидали приемный покой краснодарской краевой детской больницы с тех самых пор, как раненого ребенка сюда привезли.

В больнице девочке уже провели несколько операций.

- С Ксюшей все хорошо, - спустя несколько месяцев сообщила "КП" ее мама Мария Митюкова.

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Все шло хорошо, пока на наспех сколоченной арене цирка не появились хищники.

- Все случилось за какие-то считанные секунды, - рассказывает Денис. - Никто ничего понять не успел. Львица напала на Ксюшеньку со спины, когда она по просьбе мамы встала, чтобы снять курточку. В следующий момент животное уже схватило ее за плечико и потащило на манеж под сетку. Успела лапой ударить ее по личику (читайте далее)

Директору цирка, в котором на 4-летнюю девочку напала львица, предъявили иск в пять миллионов рублей

Иск в пять миллионов рублей за моральные и физические страдания ребенка предъявила прокуратура Краснодарского края. Поход в цирк для четырехлетней Ксюши, жительницы села Успенского на Кубани, обернулся реанимацией (читайте далее)