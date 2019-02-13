Мурад Мусаев: В матче с «Байером» нельзя ошибаться в середине поля

14 февраля «Краснодар» сыграет свой первый официальный матч 2019 года. На домашней арене «быки» принимают леверкузенский «Байер» в первой игре 1/16 финала Лиги Европы. Встреча пройдет при полном аншлаге, уже известно, что проданы все билеты, а вместимость стадиона «Краснодар» составляет 35 059 человек.

Накануне ответственного матча тренер российской команды Мурад Мусаев рассказал, что доволен прошедшими сборами.

- Очень доволен тем, как прошли сборы. Мы работали дисциплинировано и сделали все, что от нас зависело, чтобы быть максимально готовыми к матчу с «Байером», - сказал специалист. – Команда начала работать с высокой интенсивностью, этот период был похож на соревновательный. Мы контролировали работу каждого игрока, на ребятах были датчики.

На зимнем сборе «Краснодара» Мусаев отметил прогресс молодых воспитанников академии клуба.

- Они прибавили физически и технически, мы уверены в них и при необходимости они могут выйти на поле. Прежде всего, это Голубев, Уткин, Сулейманов, Игнатьев и Черников, - говорит тренер.

В матче против «Байера» не сыграют Юрий Газинский и Кристиан Рамирес, но их могут заменить шведский новичок Олссон, а также Стоцкий или Марков.

– Швед всего один месяц в команде – этого недостаточно, чтобы сыграться. Но Каборе будет играть опорного полузащитника, а Перейра и Оллсон на позициях инсайдов, - приоткрыл секреты Мусаев.

Стало известно, что в составе «Байера» не сыграют в Краснодаре Ларс Бендер, Ян Боллер, Панайотис Рецос и Йоэль Похьянпало.

Что касается тактики на игру с «Байером», тренер «Краснодара» говорил о том, что его команде следует быть особенно внимательной в средней зоне и у своих ворот.

– «Байер» использует высокий, средний прессинг. Нам очень важно мало ошибаться в середине поля и у своих ворот. Если будем заигрываться, играть невнимательно, то будут проблемы. Сам «Байер» играет в короткий, средний пас, и за счет этого у нас появляются шансы, - сказал Мурад Мусаев, отметив, что последние несколько матчей соперник показывал отличный футбол.

Слова тренера повторил и полузащитник Виктор Классон, который пришел на предматчевую пресс-конференцию.

– Это будет сложная игра. Мы в ходе сезона показали, что можем побеждать любую команду. «Байер» играет в высокий прессинг. Надеюсь, мы сможем противостоять этому, ведь у них появляются разрывы между зонами и нам нужно этим воспользоваться, - говорит Классон.

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«Краснодар» шесть раз встречался с немецкими клубами, единственная победа состоялась в 2015-м году на стадионе «Кубань» над дортмундской «Боруссией» - 1:0.

На счету «Байера» девять матчей против команд из России. Леверкузенцы не проигрывали в пяти последних таких поединках. На групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА-2016/17 «Байер» дважды поделил очки с ЦСКА - 2:2 дома и 1:1 на выезде (читайте далее)