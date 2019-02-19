Мать держала маленькую дочь-инвалида в деревянной клетке с дверцей

Неведому «зверушку» обнаружили в одном из домов на хуторе Плоцких Красноармейского района, когда пришли с проверкой по звонку соседей в местную администрацию. Ведь была же история недавно в соседнем населенном пункте, когда мать закопала собственное дитя в огороде, а пособия на него получала еще несколько лет. Потому и к этой мамаше начали присматриваться. В семье двое детей, а на на улице мать появлялась только с одной - здоровой дочерью-школьницей. Соседи решили предупредить беду. И в дом к семье с ребенком-инвалидом нагрянула проверка. Правда, попасть в жилище удалось не сразу. Женщина буквально грудью закрыла проход в свой дом.

- Мать долго не желала пускать в дом, говорила про законность действий, требовала ордер на обыск. В общем, дама подкованная, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в администрации. - Пока к дому не подъехали все службы, включая полицию.

Женщине пригрозили, что если будет упираться, то отнимут немаленькое пособие в 20 тысяч рублей. Эти деньги она получает на содержание Лерочки (имя изменено - Авт.). И когда вошли в дом, были шокированы условиями, в которых ребенка содержат.

- На полу стоял огромный короб, а по сути - клетка из досок с дверцей, - продолжает источник «КП», - а девочка сидела там совершенно раздетой.

У 4-летней дочери эпилепсия и ДЦП, принялась убеждать проверяющих горе-мамаша, она может травмировать себя.

- Она начала говорить, что дом ведь отапливается тепловой пушкой, и Лерочка может обжечься, - пояснил источник «КП». - А ящик она сделала по типу манежа. Специально заказала его у местного столяра.

После того как информация о вопиющем отношении к ребенку просочилась в СМИ, в местных органах власти забеспокоились. Именно их, как водится, потом будут обвинять в равнодушии и лености. Иначе чем можно объяснить то, что в администрации Красноармейского района для выяснения всех обстоятельств «Комсомолку» нервно переадресовали в управление соцзащиты. А в соцзащите едва сдерживались, чтобы и вовсе не бросить трубку на вопросы о семье.

- Мы всех направляем в комиссию по несовершеннолетним в администрацию, - ответила «КП» начальник районного управления Ирина Каира.

Дозвониться до профильного отдела вновь не удалось. Там внезапно сломался телефон.

Однако чуть позже в местной газете появилось их официальное заявление:

- На сегодняшний день неблагоприятная обстановка, сложившаяся в семье, где воспитывается ребенок-инвалид исправляется, - ответила ИО начальника отдела по делам несовершеннолетних администрации района Наталья Кошевая. - Оказана помощь в наведении санитарного порядка в домовладении, демонтирована деревянная конструкция, приобретается специальный манеж-ограждение. Мать выполняет все данные ей рекомендации и, в частности, ежедневно гуляет с ребенком на свежем воздухе. Над семьей будет осуществляться контроль до полного исправления ситуации.