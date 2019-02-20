Оползень угрожает дому: Под Горячим Ключом продолжает обваливаться дорога

В станице Бакинской под Горячим Ключом продолжает рушиться дорога после оползня. Напомним, ЧП случилось 7 февраля. Эта дорога вела в хуторы Северный, Малахаткин, на улицы Овражная, Окрайная, Набережная.

Специалисты обсуждают, как можно укрепить поврежденный участок дороги

После обвала на территории ввели режим ЧС. Власти сообщили о проведении инженерно-геологических изысканий, по результатам которой стало бы понятно, как укреплять берег реки Псекупс.

Однако спустя две недели жители станицы забили тревогу. Трещины на дороге стали увеличиваться и подбираться к жилым домам. Одна из проживающих в Бакинской женщин записала короткое видео, в котором видно масштабы оползня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/693047" frameborder="0"></iframe> Дорога после оползня в Горячем Ключе Видео: t.me/krd_tipich_ru.

«Комсомольская правда» - Кубань» получила комментарий от администрации Горячего Ключа.

- Оползень прошел чуть дальше по дороги ровно до того места, где первоначально была трещина, - уверяют в мэрии. - У нас по-прежнему действует режим ЧС. Объездная дорога организована, возможность проехать до населенных пунктов есть.

Сейчас проезда на дороге нет.

По словам властей, вопросами проработки проекта по берегоукреплению, организации подпорной стенки на основании выводов геологов занимается министерство ГО и ЧС.

- Работы эти многомиллионные. У муниципалитета таких денег нет, - добавляют в администрации Горячего Ключа. - Около оползня находится дом, где живет один человек. Ему было предложено подписать документы о переселении, однако он отказался. Мужчина сказал, что со своего участка не уйду.