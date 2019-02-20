Правды так и не узнали: Семья погибшего солдата спустя неделю после его смерти получила извинения... заказным письмом

Родители 19-летнего Степана Цымбала едва справляются с болью утраты. Сына, который был для них всем, не стало. А его вероятные убийцы сейчас на свободе.

Напомним, о гибели молодого человека на полигоне «Погоново» в Воронежской области стало известно 11 февраля. Ранним утром отцу Степана Александру позвонил командир части и сообщил, что у сына остановилось сердце, якобы здоровый парнишка умер своей смертью. Эту версию поддерживали и в Западном военном округе. Вот только в постановлении о возбуждении уголовного дела было написано, что парня нашли сидящим в палатке на полу, ноги и руки его были вытянуты и связаны скотчем. А на голове был одет пакет, обмотанный по шее клейкой лентой.

С ноября 2018 года Степан вместе с сослуживцами находился на полигоне «Погоново», что в 30 километрах от Воронежа.

В том, что Степан умер не своей смертью, семья погибшего уверена. Уж слишком много доказательств. Мать парня Араксия до сих пор не может забыть момент прощания, когда она впервые за четыре месяца увидела своего сына в гробу.

- У него не было половины лица, голова, словно размозжена, вся заклеена какими-то бинтами, тряпками, разбиты губы. Все указывало на то, что нашего сына жестоко избили. Чтобы мы не задавали вопросы, сослались на то, что ему делали трепанацию черепа. Я же считаю, что они просто хотели скрыть насильственную смерть! - говорит мать погибшего солдата.

На память о Степе у родных остались лишь фото - личные вещи парня так и не вернули.

- Нательный крестик, очки, телефон, где это все? Мы не знаем. Вроде бы следователь сказал, что какие-то вещи забрал как вещдоки. После расследования нам их пообещали вернуть. Пока нам не сообщают ни о том, задержаны ли подозреваемые, вообще есть ли он. Результаты экспертиз придут только через несколько недель, до этого будем в неведении, - объясняет «Комсомолке» отчим Степы Дмитрий Фатьянов. - Лишь спустя неделю мы наконец получили документы о гибели Степы. До этого справки были неправильно оформлены, у нас их никто не принимал.

Но циничнее всего выглядело заказное письмо от командира войсковой части с соболезнованиями. Скромные слова утешения, словно скаченный из интернета шаблон, прочитали родители только через неделю после случившегося. До этого никто ни разу не позвонил семье и не извинился.

Вот такое письмо с соболезнованиями получили родные Степана.

Сейчас военный следственный отдел СК РФ по Воронежскому гарнизону расследует уголовное дело по статье «Убийство». Больше всего родители парня боятся, что убийц так и не найдут или, что еще хуже, повесят все на «стрелочника».

Убитые горем родители даже создали петицию. В ней они просят провести тщательное расследование, а также расформировать часть 91711, в которой, по их словам, постоянно гибнут солдаты.

- Верните нам сына! Не можете? Тогда верните справедливость, - написано в петиции. - Мы не остановимся и не будем молчать! Мы намерены идти до конца, больше не должны гибнуть наши сыновья.

За три дня петицию подписали более 13 тысяч человек.

Также Комитет солдатских матерей помог Араксии Фатьяновой составить обращение к министру обороны с просьбой взять на контроль расследование гибели ее сына.

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