Между Новороссийском и Сочи пустят новую «Комету»

Морской маршрут между Сочи и Новороссийском просуществовал 5 лет - с 2008 по 2013 год, «Комета» работала летом. Но потом маршрут признали нерентабельным, несмотря на популярность среди пассажиров. Тогда поездка в один конец стоила около 2000 рублей – 2,5 часа и ты в Сочи. Или, наоборот, в Новороссийске. Это лучше, чем плестись 8 часов на автобусе по бесконечному серпантину в духоте да пробках. Но теперь маршрут решили возродить. Для этого Минтранс выделил субсидии. Поэтому с мая по сентябрь 2019-го здесь снова начнет курсировать только уже современная «Комета 120М», которая доставит пассажиров почти в два раза быстрее и в 4 раза дешевле.

- Будет обслуживать маршрут ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки», - сообщает сайт Правительства РФ. - Господдержка позволит открыть в 2019 году скоростные перевозки по маршруту Новороссийск – Сочи. Время в пути сократиться до 1 часа 40 минут, стоимость проезда – 450 рублей. Однако, расписания еще нет.

Всего власти планируют получить 117 миллионов рублей от маршрута. 62 миллиона рублей - федеральный бюджет, 55 миллионов рублей - региональную и местную казну.

Как сообщает Минтранс, главное отличие «Кометы 120М» от предыдущих моделей не только в скорости, но и комфорте. Судно оборудовали механизмом уменьшения качки и климат-контролем.

В компании, которая будет обслуживать маршрут, информацию о возобновлении перевозок не подтвердили и не опровергли.

- Такое постановление Правительства есть, - сообщили корреспонденту «КП»-Кубань» в ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки». – Но пока неясно, когда точно начнет работу этот маршрут. Проект находится в разработке.

ТТХ судна

«Комета-120М» - новое пассажирское судно на подводных крыльях. Его создал Концерн «Калашников». Это первое подобное судно, построенное в России более чем за 20 лет.

Вместимость - 120 пассажиров.

Экипаж - 5 человек.

Скорость - 35 узлов (около 65 км/ч).

Оснащение - современные средства связи и навигации, климат-контроль, автоматическая система снижения качки и перегрузки, 8 часов в режиме автономного плавания.

Дальность хода - 200 миль (около 370 км).

Подпись: На новом судне будет меньше качка

ФОТО: Википедия

Подпись: старая «Комета» перестала ходить в 2013 году.

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