Рекламные билборды «Развелся? Поздравляю!», сыгравшие на чувствах горожан, сносят уже дважды

Похоже, Краснодар становится площадкой для личностного роста пиарщиков разных мастей. Только-только улеглись споры по поводу благородства в ситуации с выкупом трамвая КТТУ. Аттракцион невиданной щедрости Ивана Кулагина, специалиста PR-технологий, разоблачили, но все-таки кое у кого он оставил приятные воспоминания от бесплатной поездки на общественном транспорте в тот единственный день, 11 февраля.

Что ж «любой пиар хорош, кроме некролога», - с удовольствием перефразируют Марка Твена специалисты индустрии привлечения внимания.

Рекламные билборды с посылом «Развелся? Поздравляю!» в городе не обсудил разве что ленивый. Конечно, верх нахальства рисовать бывшую жену-стерву (на другом, мужа - козла) на плакатах с предложением принимать поздравления. Всем показалось, что играя на тонких чувствах и семейных ценностях, пиарщики перешли черту.

- Это дно нижнего ада, - оценили плакат краснодарцы.

Позже выяснилось, что за рекламными конструкциями есть еще один грех — они установлены незаконно.

- Надеюсь, твое руководство в курсе, что билборды будут демонтированы? - написала в соцсетях главный архитектор Краснодара Наталья Машталир автору, уже праздновавшему свою личную победу на пиар-фронтах.

Фото: соцсети

«Комсомольской правде» - Кубань» чиновница пояснила, что, желая заработать, застройщик нагловат не только в содержании рекламы.

- Есть утвержденная схема рекламных конструкций. Те, о которых идет речь, установили незаконно. То есть, просто приехали, воткнули и все, - рассказала Наталья Машталир «Комсомолке». - Теперь будут снесены. Кстати, уже во второй раз.

По словам главного архитектора, никаких иных мер, кроме демонтажа, власти города предпринять к такому самовольству не могут.

- Таких «рецидивистов» не пугают никакие штрафы. Их прибыль от продаж колоссальна, - продолжила Наталья Машталир.

Пока суть да дело, в компании подсчитывают успехи от внезапно обрушившейся на них известности.

- Тю. Немного циферок моей рк (рекламной кампании): Суммарно более 10.000 лайков. Более 1.000 комментариев. Охват измеряется в сотнях тысяч. Упоминания в топ городских пабликах, федеральных новостях. Б е с п л а т н о? - пишет в соцсетях маркетолог Никита Коваленко после того, как разыграл возмущенных краснодарцев, объявив о своем несправедливом увольнении за игру на грани фола.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

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