В Краснодаре уволили медсестру, сделавшую трехлетней девочке лишнюю прививку от гепатита B

После инцидента с лишней прививкой, который произошел в одном из детсадов Краснодара, в поликлинике №9 началось расследование. 12 февраля трехлетней Лене Клевцовой (имя изменено - Авт.) после осмотра педиатр сделали прививку от гепатита B. В детском медучреждении выписали акт, куда перенесла серию, номер и дату выполненной вакцинации, заверила печатями. Именно эту справку на следующий день мать девочки принесла в детский сад и попросила воспитателей отдать документ медсестре, чтобы та вложила в карту. Педагоги согласились.

"Блямбу" от укола мама увидела, когда дочка вернулась из детского сада.

Однако через четыре дня девочке сделали еще одну лишнюю прививку от гепатита.

- Медсестра пыталась оправдаться, мол, человеческий фактор. Не заметила она пометки о вакцинациях, - рассказывала мама девочки «Комсомолке».

Женщина просила, чтобы в поликлинике внесли в карту дочери данные об ошибочной прививке, а также настаивала на том, чтобы медсестру наказали.

После публикации на сайте «Комсомольской правды» - Кубань» стало известно об увольнении медсестры. Об этом сообщила сама мама девочки.

На самочувствие малышка не жалуется, однако мама продолжает следить за ее здоровьем.

- Я пришла в поликлинику, чтобы в очередной раз разобраться в ситуации. И тут узнаю, что медсестра уволена 25 февраля, - говорит «КП» - Кубань» Ксения Клевцова. - Руководство поликлиники полностью взяло вину на себя за выполненную прививку. Дочери назначили анализы. На протяжении месяца будем следить за ее иммунным статусом. В случае, если понадобятся какие-то финансовые расходы, медучреждение готово все оплатить. Кроме того, главврач извинилась за халатное отношение медсестры к документации.

На данный момент Ксения не имеет претензий к поликлинике, однако продолжает каждый день наблюдать за самочувствием дочери.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Укол по ошибке: В Краснодаре медсестра сделала трехлетней девочке лишнюю прививку от гепатита

Многодетная семья Клевцовых (фамилия изменена – Авт.) воспитывает четыре малыша. О календаре прививок родители знают от и до – уже успели выучить. На каждую плановую вакцинацию своих ребят возят в детскую поликлинику №9 (читайте далее)