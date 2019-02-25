2019-02-25T19:53:12+03:00
Здоровье

В Краснодаре уволили медсестру, сделавшую трехлетней девочке лишнюю прививку от гепатита B

После публикации «Комсомолки» главврач поликлиники извинилась за халатность своей подчиненной [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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В поликлинике согласились взять на себя все расходы на обследования ребенка.В поликлинике согласились взять на себя все расходы на обследования ребенка.
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После инцидента с лишней прививкой, который произошел в одном из детсадов Краснодара, в поликлинике №9 началось расследование. 12 февраля трехлетней Лене Клевцовой (имя изменено - Авт.) после осмотра педиатр сделали прививку от гепатита B. В детском медучреждении выписали акт, куда перенесла серию, номер и дату выполненной вакцинации, заверила печатями. Именно эту справку на следующий день мать девочки принесла в детский сад и попросила воспитателей отдать документ медсестре, чтобы та вложила в карту. Педагоги согласились.

"Блямбу" от укола мама увидела, когда дочка вернулась из детского сада.

"Блямбу" от укола мама увидела, когда дочка вернулась из детского сада.

Однако через четыре дня девочке сделали еще одну лишнюю прививку от гепатита.

- Медсестра пыталась оправдаться, мол, человеческий фактор. Не заметила она пометки о вакцинациях, - рассказывала мама девочки «Комсомолке».

Женщина просила, чтобы в поликлинике внесли в карту дочери данные об ошибочной прививке, а также настаивала на том, чтобы медсестру наказали.

После публикации на сайте «Комсомольской правды» - Кубань» стало известно об увольнении медсестры. Об этом сообщила сама мама девочки.

На самочувствие малышка не жалуется, однако мама продолжает следить за ее здоровьем.

На самочувствие малышка не жалуется, однако мама продолжает следить за ее здоровьем.

- Я пришла в поликлинику, чтобы в очередной раз разобраться в ситуации. И тут узнаю, что медсестра уволена 25 февраля, - говорит «КП» - Кубань» Ксения Клевцова. - Руководство поликлиники полностью взяло вину на себя за выполненную прививку. Дочери назначили анализы. На протяжении месяца будем следить за ее иммунным статусом. В случае, если понадобятся какие-то финансовые расходы, медучреждение готово все оплатить. Кроме того, главврач извинилась за халатное отношение медсестры к документации.

На данный момент Ксения не имеет претензий к поликлинике, однако продолжает каждый день наблюдать за самочувствием дочери.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Укол по ошибке: В Краснодаре медсестра сделала трехлетней девочке лишнюю прививку от гепатита

Многодетная семья Клевцовых (фамилия изменена – Авт.) воспитывает четыре малыша. О календаре прививок родители знают от и до – уже успели выучить. На каждую плановую вакцинацию своих ребят возят в детскую поликлинику №9 (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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