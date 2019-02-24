Укол по ошибке: В Краснодаре медсестра сделала трехлетней девочке лишнюю прививку от гепатита

Многодетная семья Клевцовых (фамилия изменена – Авт.) воспитывает четыре малыша. О календаре прививок родители знают от и до – уже успели выучить. На каждую плановую вакцинацию своих ребят возят в детскую поликлинику №9.

- Я сама врач по образованию, от вакцинации никогда не отказываюсь. В середине февраля моей дочери Леночке (имя изменено – Авт.), ей 3 года и 3 месяца, по плану должны были сделать прививку от гепатита B, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» многодетная мама Ксения (имя изменено – Авт.). - По графику мы должны были ее сделать в полгода. Но у моего ребенка был медотвод от прививки до определенного возраста. Накануне мы пришли к неврологу, который после осмотра дал нам добро на выполнение прививки – третьей по счету. 12 февраля нас осмотрел педиатр и сделал укол.

После этого, по словам мамы девочки, медсестра на участке выписала им акт, куда перенесла серию, номер и дату выполненной вакцинации, заверила печатями поликлиники и врача. Именно эту справку, как говорит Ксения, на следующий день она принесла в детский сад и попросила воспитателей отдать документ медсестре, чтобы та вложила в карту. Педагоги согласились, а мать, поцеловав Лену, поспешила на работу.

Когда же через четыре дня с детского сада трехлетняя малышка вернулась с «блямбой» на плече, мама ужаснулась.

- В тот самый момент, когда я увидела синячок, мне как раз звонит воспитатель и говорит: «ой, мы как раз забыли вас предупредить, сегодня вашей дочке укололи гепатит», - вспоминает тот звонок Ксения. - Я начала спрашивать, как так, приносила же документы, отдала, почему без моего согласия сделали прививку? Мало того, что она лишняя, так еще и интервал между вакцинацией был маленький – и недели не прошло. А ведь медсестра знала об этой прививке, я ведь до этого уточняла у нее по телефону, получила она документ или нет. Воспитатели толком мне ничего не могли объяснить, потому я набрала номер медсестры. Задаю ей все те же вопросы, а она бросает трубку. Через время, правда, все же перезвонила и пыталась оправдаться, мол, это человеческий фактор!

Женщина каждый день наблюдает за состоянием ребенка.

Всю ночь, испуганная Ксения просидела рядом с дочерью, следила за ее состоянием. Ждала самого страшного - не дай Бог что.

- Вообще четвертую прививку детям делают в том случае, если они находятся в группе риска. Правда, промежуток между вакцинациями – год. У нас же – меньше недели. Я советовалась со своими коллегами, мне сказали, что был случай, когда ребенку ошибочно сделали укол через полгода после третьей вакцинации. Очень сильный удар был по здоровью малыша, тогда семья дошла до суда. Самое страшное, это то, что возможны тяжелые аллергические реакции, в частности, анафилактический шок. У нас этого не произошло, к счастью, но иммунологи говорят, что оценить состояние ребенка можно через месяц по результатам анализов.

Ранним утром женщина побежала в детскую поликлинику.

Медсестру от работы не отстраняли. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Анализы нам сдавать никто не говорил, посоветовали понаблюдать за дочкой. Когда же я попросила эту лишнюю, четвертую, прививку занести в карту, ведь это вмешательство, как-никак, к тому же неизвестно, что может произойти в будущем, все должно быть зафиксировано, мне сказали, что карту Лены изъяли для проверки, - говорит Ксения Клевцова. – Расставаться с медсестрой не хотят, говорят, что нехватка персонала, но ведь она может навредить детям.

ЗВОНОК В ДЕТСКИЙ САД

«Не защищаю медсестру, но и мама тоже неправа»

«Комсомолке» удалось связаться с руководителем детского сада №46, куда ходит маленькая Лена.

- Хочу прояснить ситуацию, поскольку многим она известна лишь со слов мамы. В штате детского сада нет медсестры, она работает в поликлинике. Ее непосредственный начальник – главврач, нам она не подчиняется. У нас есть только медкабинет, который арендует детское лечебное учреждение, - объясняет «Комсомолке» руководитель детсада Алла Горбунова. – Что касается самой ситуации, то медсестра не так давно выдала маме направление на диаскинтест (проверку на туберкулез – Авт.). В поликлинике врач сказала, что нужно еще и привиться от гепатита B, мама дала свое согласие, девочке сделали укол, а отметку поставили на обратной стороне этого самого направления. Но это не документ, понимаете? Там нет печати. Мама передала квиток через воспитателей, толком ничего не объяснив. Медсестра увидела заполненный своей рукой листок, положила в медкарту. Потому и была сделана прививка по графику. Я, конечно, не защищаю медсестру, но и не поддерживаю маму девочки. Ей нужно было лично предупредить о сделанной прививке либо подготовить документ.

Девочка продолжает ходить в детский сад.

Кроме того, по словам директора детсада, с воспитателями была проведена беседа, на будущее их попросили быть более внимательными к обращениям родителей, особенно, если речь идет о документах.

Сейчас трехлетняя Лена продолжает ходить в детский сад, на самочувствие не жалуется, но мама продолжает следить за состоянием девочки. Ксения Клевцова требует наказать медсестру и уволить ее из поликлиники. Она уже подала жалобы в Росздравнадзор и краевой минздрав. Запрос в ведомства сделала и «Комсомольская правда».

Жалобу женщины уже приняли.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

- Прививка может быть сделана ребенку только с письменного согласия родителей, которое действует на день прививки, - говорит «КП» - Кубань» директор региональной общественной организации по защите прав граждан «Право на здоровье» Николай Чернышук. - В данном случае, если малышу ранее была проведена вакцинация, вряд ли мама могла дать свое согласие. Потому действие медсестры – нарушение. Лишняя прививка от гепатита B, как правило, вред здоровью не несет, однако все же это дополнительная нагрузка на иммунитет.

Если же у девочки возникнут какие-то осложнения, связанные с «двойной дозой» прививки, то к ответственности привлекут медсестру. За легкий вред здоровью она может получить штраф, за тяжелый – реальный тюремный срок.. Однако это уже будет решать суд.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Родители были против: в краснодарской школе 10-летней девочке с обостренной астмой все равно сделали прививку

В краснодарской школе №101 прививочная кампания началась со скандала. На старте учебного процесса с родителей потребовали дать письменные согласия или отказ от медицинского вмешательства. А потом посчитали их всего лишь формальностью.

10-летней Алисе сделали пробу манту вопреки отказу родителей и предупреждению ее самой (читайте далее)

На Кубани по вине медиков умер полуторамесячный малыш

За последние десять дней 23-летняя Ольга Панасенко из хутора Нещадимовского, что в Славянском районе Кубани от горя похудела на несколько килограммов. 22 марта девушка похоронила своего полуторамесячного первенца Витеньку. Абсолютно здоровый малыш умер после прививки от гепатита (читайте далее)