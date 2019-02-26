Врачи запретили Евгению Трефилову смотреть гандбол по телевизору

Евгения Трефилова прооперировали несколько дней назад. Главный тренер гандбольного клуба «Кубань» и сборной России перенес операцию на сердце. Врачи советовали легендарному тренеру лечь в больницу еще в конце прошлого года, но Трефилов не мог пропустить важные для «Кубани» игры. Поэтому как только его подопечные сыграли в одном из матчей Кубка ЕГФ, лег в больницу.

- Евгений Трефилов уже переведен из реанимации в палату интенсивной терапии, где находится под постоянным наблюдением врачей, - сообщили «КП» в пресс-службе гандбольной «Кубани». - Евгений Васильевич чувствует себя хорошо, ему разрешено общаться с родственниками.

Часто созванивается с Трефиловым и генеральный директор «Кубани» Сергей Вальтер.

– Я только сегодня утром общался с тренером, он в прекрасном расположении духа, уже шутит в своем репертуаре. Он в курсе результатов «Кубани» в последних матчах, но пока врачи не позволяют ему смотреть гандбол по телевизору. Евгений Васильевич передает привет и благодарит всех людей, чью поддержку он ощущает в эти дни, - сказал Сергей Вальтер.

Когда Евгения Трефилова выпишут – пока не сообщается.

Еще какое-то время Евгений Трефилов будет находится в больнице, после чего будет выписан домой.

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