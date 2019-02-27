2019-02-27T13:35:59+03:00
Происшествия

В Краснодаре перевернулась Скорая помощь с 11-месячным ребенком

В ДТП пострадали двое детей [фото, видео]
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Архив "КП"ФОТО: Архив "КП"
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По сообщению очевидцев, медики мчались по вызову с сиреной и проезжали перекресток на красный цвет светофора. В это время иномарка начала трогаться на желтый сигнал и столкнулась с каретой Скорой. Машина врачей от удара перевернулась.

ФОТО: Архив "КП"

ФОТО: Архив "КП"

- На пересечении улиц Дзержинского и Стахановской столкнулся «Фольксваген» и автомобиль Скорой помощи, который ехал с включенными проблесковыми маячками, - сообщает начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко. - От удара служебная машина медиков опрокинулась. По предварительным данным, с места аварии в больницу доставлено 7 человек, 5 из автомобиля Скорой помощи (трое медиков и женщина с 11-месячным ребенком), и двое из иномарки – мама и малыш 2,5 лет.

ФОТО: Архив "КП"

ФОТО: Архив "КП"

Проводится проверка, сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства аварии.

В Краснодаре перевернулась машина скорой помощи.Видео: ЧП Краснодар

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ИСТОЧНИК KP.RU

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