На Кубани «скорая» с пострадавшими рабочими попала в ДТП

13 Дек. 14:18 2018-12-13T14:37:50+03:00

В Кубани «скорая» с пострадавшими рабочими попала в ДТП Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Это произошло 12 декабря в станице Павловской

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В Краснодарском крае машина скорой помощи, которая везла пострадавших рабочих в больницу, попала в аварию. Это произошло 12 декабря в станице Павловской.

По предварительным данным, 71-летний водитель ВАЗ-2105 не уступил дорогу «скорой», перевозившей пострадавших дорожных рабочих после ДТП на трассе «Кавказ». Она двигалась по главной. Произошло столкновение.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 30-летняя сотрудница районной больницы. Она получила легкие травмы. У машины скорой помощи незначительные механические повреждения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Проводится проверка, устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, 12 декабря на 1213 км трассы М-4 «Дон» автомобиль Volkswagen Jetta столкнулся с автобусом. Выяснилось, что в аварии пострадало 10 человек. Им оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в местную больницу.

Больше всех пострадал водитель иномарки и пассажир автобуса. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии. У остальных участников аварии обнаружены травмы различной тяжести: повреждение бедер, сотрясение головного мозга.

В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются.