Кому дадут денежную компенсацию за цифровую приставку к телевизору при переходе на «цифру»

В этом году по всей России прекратится аналоговое телевещание 20 федеральных каналов в связи с переходом на «цифру». Это значит, что сигнал станет качественнее, а звук четче, при этом вещание останется бесплатным.

Если раньше кое-где ловили только три-пять каналов, то цифровое вещание каждому даст доступ к 20 самым популярным программам. Отключение этих каналов от аналогового сигнала в стране пройдет в три этапа. И Кубань попадет в «последний вагон».

- Краснодарский край вместе с 56 другими регионами войдет в третий этап отключения аналогового сигнала с 3 июня 2019 года. После отключения трансляции 20 аналоговых телепрограмм на их частотах будет размещено сообщение о необходимости перехода на прием цифрового телевидения. Заставка будет передаваться в течение недели, - сообщает Краснодарский краевой радиотелевизионный передающий центр.

Итак, самой большой проблемой в такой качественной реформации является относительная дороговизна специальной приставки к телевизорам, которые не приспособлены ловить цифровой сигнал. Поэтому Краснодарский край был в числе тех регионов, кто составил по запросу Минкомсвязи перечень малообеспеченных категорий граждан. Это многодетные и малоимущие семьи, инвалидов и пенсионеров.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ

Компенсации за ТВ-приставки предоставят через портал госуслуг. По опыту других регионов, это самый оперативный способ ее получить. Очного обращения в центр социальных выплат не потребуется. Жители Краснодарского края льготных категорий смогут компенсировать стоимость приобретенного оборудования, а также услуг по его установке. Максимальная сумма компенсации составляет 5 000 руб.

КОМУ ДАДУТ ЛЬГОТУ

Льготу могут получить:

1. Ветераны Великой Отечественной войны и бывшие несовершеннолетние узники фашизма;

2. Инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий;

3. Члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, в том числе вдов (вдовцов), не вступивших в повторный брак;

4. Неработающие одинокие пенсионеры (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), не относящиеся к льготным категориям,

и пенсионеры, проживающие в семьях, состоящих из неработающих пенсионеров (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), один из которых, либо оба не относятся к льготным категориям;

5. Малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, получающие государственную социальную помощь, не имеющие трудоспособных членов семьи.

КСТАТИ

Специалисты центра консультационной поддержки расскажут, как правильно выбрать, подключить и настроить оборудование для приема цифрового эфирного телевидения по телефону 8 (861) 262-25-13.

По всем возникающим вопросам также можно обращаться на федеральную горячую линию Российской телевизионной радиовещательной сети 8-800-220-20-02.