Музыкальный встал на долгую дорогу

Музыкальный микрорайон Краснодара гордостью краевого центра никак не назовешь даже с большой натяжкой. Большинство домов здесь построены без разрешений и узаконены через суд, тут нет детских садов, школ и поликлиники, да что там - даже асфальта, зато после каждого сильного дождя разливается море.

Тем не менее, в Шанхае, как его зовут местные, живут уже 70 тысяч человек, ведь район этот относительно недалеко от центра, да и стоимость квартир весьма привлекательна.

Чиновники несколько лет не подступались к Музыкальному, пока зимой 2017 года пожар не уничтожил целый этаж одного из таких самостроев. После этого в местной администрации появилась должность куратора района, который должен был по мере сил распутывать клубок проблем. Но даже спустя год вице-губернатор Андрей Алексеенко в сердцах сказал, что проще снести все и построить нормально заново, чем пытаться создать на этом месте комфортный микрорайон.

ЗЕМЛЮ - ГОРОДУ

Убитые дороги, а, скорее, направления - одна из главных проблем краснодарского Шанхая. У каждого жителя Музыкального есть резиновые сапоги, а шансы дойти домой чистым после дождя практически равны нулю. Автомобили пробивают колеса и застревают в грязи, а когда все высыхает в жару, над домами нависает облако песка и пыли с улиц. Сюда отказываются заезжать даже таксисты. Местные жители пробовали засыпать ямы за свой счет, но эффект был очень коротким, и они прекратили попытки.

Жители за свои деньги засыпали ямы, но этого хватило не надолго

В прошедшие выходные по району прогулялся мэр Краснодара Евгений Первышов, который рассказал о том, что нужно для того, чтобы, наконец, построить дороги в Музыкальном.

- Главное условие, чтобы можно было развивать инфраструктуру микрорайона - это чтобы все участки, по которым проложены дороги, были в собственности муниципалитета, - заявил глава города.

Инвентаризация земель района, которую начали после пожара, заняла больше года, и выяснилось, что из 25 километров улиц около семи находятся в долевой собственности жильцов построенных тут многоэтажек. И без них о строительстве дорог не может быть и речи.

- Необходимо, чтобы все эти участки были переданы в муниципальную собственность. Такое решение могут принимать только сами жители. Иначе мы просто не сможем использовать бюджетные деньги, чтобы строить и ремонтировать дороги и тротуары, прокладывать коммуникации, - добавил Евгений Первышов.

ВСЕ РЕШАЮТ ЖИТЕЛИ?

Теперь в районе пройдет целая серия общедомовых собраний собственников, на которых они должны будут принять решение передать часть земли администрации. Речь идет о домах на улицах Есенина, Ахтарской, Агрохимической, Прокофьева, Рахманинова, Мусоргского, Дунаевского и других.

- В ближайшее время будет проведена работа по подготовке общих собраний собственников многоквартирных домов. По каждому дому, участок которого планируется под дорогу общего пользования, необходимо будет провести такое собрание. Нужно стопроцентное согласие собственников на передачу земли. Тогда мы сможем внести изменения в Генеральный план города и начать работу по созданию нормальной улично-дорожной сети, - говорит директор департамента архитектуры и градостроительства Владимир Цой.

Еще половина улиц оказалась ничейной, и администрация уже спешно начала собирать их. После того как все участки окажутся у муниципалитета, из них на бумаге сформируют улицы и только потом на их ремонт и строительство можно будет выделить деньги, которые еще предстоит найти.

План транспортного каркаса Музыкального микрорайона

До момента, когда в Музыкальный заедет техника, пройдут месяцы, а, может, и годы переговоров и бумажной работы. Но мяч сейчас на стороне жителей района, от них зависит многое.

Представить себе, что все как один будут единодушны, сложно. Кому-то не захочется, чтобы под окном ездили автомобили, у других уже стоит ларек или открыта парковка на этой земле, третьи не дадут убрать шлагбаумы, охраняющие покой двора, а четвертые вообще могут оказаться не в городе.

- Препятствия в этой работе есть, но непреодолимых нет. Когда-то строительство Олимпиады и Крымского моста тоже считали нереальным. Будем работать, - говорит бывший куратор Музыкального, а ныне глава Калининского сельского округа Краснодара Виталий Катунин.

ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА МЭРИИ

В администрации Краснодара ответили на вопросы корреспондента «КП».

- Почему нельзя начать сейчас строить дороги на тех улицах, которые уже принадлежат администрации?

- Участками делать улицы практически бессмысленно. Ведь речь идет не только об асфальте и тротуарах. Нужно прокладывать ливневки и наводить порядок в коммуникациях. Делать это на отдельных кусках улиц неэффективно.

- Обязательно ли согласие 100% собственников? Один человек может все затормозить!

- Да, таков закон. Нужно решение каждого собственника. Вполне может получиться, что один человек затормозит решение по дому или даже всей улице. Каждый житель этих домов должен понимать, что без их участия решение проблемы будет просто невозможно.

- На улице Есенина, где должна быть дорога, уже стоят торговые точки. Их владельцы не захотят отдавать ни сантиметра земли. Разве на них можно повлиять?

- Есть различные законные меры, которые можно предпринять. По каждой ситуации и по каждому участку вопрос передачи земли будет отрабатываться отдельно.

- Как я могу следить за процессом?

- О встречах с представителями администрации собственников оповестят управляющие компании. Они начнутся уже в ближайшие дни. На официальном сайте администрации создан раздел, где будут публиковаться решения жильцов каждого дома, по чьей территории проложены дороги.