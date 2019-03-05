В Адыгее с 6 марта можно поклониться иконе с мощами Матроны Московской

В среду, 6 марта, в храме Сергия Радонежского Майкопа выставят икону блаженной Матроны Московской с частицей ее мощей. Все желающие смогут поклониться святыне и помолиться.

- 6 марта в 09:30 будет совершен молебен с акафистом святой Блаженной Матроне, а в 17:00 - торжественное песнопение утрени, – рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель отдела по связям с общественностью и СМИ Майкопской и Адыгейкой епархии Оксана Кулева. - 7 марта в 08:00 состоится Божественная Литургия, в 09:30 – молебен с акафистом святой блаженной Матроне.

Кроме того, в День памяти святой, 8 марта, в 09:30 священники отслужат молебен с акафистом.

Считается, что Матрона Московская оказывает помощь вдовам и вдовцам, сиротам, бездомным, безработным, а также тем людям, которые остались без крыши над головой. Очень часто Матрона Московская помогает в исцелении от различных болезней. Святая молится за наши души перед Господом Богом и недуги отступают.

Фото: Майкопской и Адыгейскаой Епархии.

СПРАВКА «КП»

Матрона Московская родилась 10 ноября 1881 года абсолютно слепой. Тем не менее, ее современники считали, что уже в 8 лет она могла исцелять людей, чувствовала приближение опасности, предвидела стихийные бедствия. Узнав об этом даре, к ней потянулись посетители из окрестных сел и деревень, из других уездов и даже губерний.

В 17 лет Матроне выпало новое испытание - у нее отнялись ноги, и до конца дней своих она была «сидячей». Но никогда не роптала из-за своего недуга.

До последних дней жизни она жила праведно и продолжала принимать посетителей. Блаженная умерла 2 мая 1952 года в Москве. По ее желанию она была погребена на Даниловском кладбище столицы. Ее могила стала одним из святых мест, куда приезжали люди со всех концов России со своими бедами и просьбами.

В марте 1998 года на Даниловском кладбище были обретены останки блаженной Матроны.

МОЛИТВА МАТРОНЕ МОСКОВСКОЙ

«Святая праведница матушка Матрона! Всем людям ты помощница, помоги и мне в беде моей (…) Не оставь меня помощью и заступничеством своим, моли Господа о рабе Божьем (имя). Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.»

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