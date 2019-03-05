«Просил денег на пули»: пострадавший школьник рассказал, как в него стрелял восьмиклассник

Родители учеников школы в станице Ахтанизовской, что в Темрбкском районе, боятся отправлять детей на учебу. Мамы и папы переживают, что восьмиклассник Илья. Д. может прийти в учебное заведение и перестрелять всех. как это сделал студент керченского колледжа в октябре прошлого года.

- Мальчишка уже угрожаем нашим детям, - хватается за сердце одна из мам. В ее сына и еще четверых ребят стрелял из пневматического пистолета 15-летний ученик Илья Д.

Все произошло 4 марта в 11:30 недалеко от школы в станице Ахтанизовской. Мальчишки после урока побежали в местный ларек за булочками и шоколадками. У этой торговой точки и произошла пальба.

- Ко мне подошел Илья и стал вымогать деньги, - рассказывает ученик школы Атон И. (имена изменены). – В руках у него уже был пистолет и вроде как ему деньги нужны были на пули. Я сказал, что не дам. И тогда он стал стрелять по ногам, а потом еще и в спину. Рядом стояли еще ребята – они из разных классов. Он махнул в их сторону пистолетом, а потом начал стрелять. Взрослых никого рядом не было, продавец в ларьке не видела всего этого. А еще от мальчика из шестого класса, Егора, он требовал, чтобы тот ему пули купил. Чтобы Илья прекратил стрелять, Макс из восьмого класса сказал, что купит их ему. Тогда Илья успокоился, сказал, что ему пуль на нас жалко. Где он взял пистолет, я не знаю.

Илья стоит на внутришкольном учете. Фото: соцсети

Когда стрельба закончилась, Антон со своим одноклассником пошли на урок. А шестиклассник Егор – прямиком в учительскую и рассказал обо всем. Когда прозвенел звонок на перемену, Антона И. забрали к врачу. А 15-летнего стрелка Илью Д. забрали в полицию. Но к вечеру отпустили.

- Конфликт произошел на бытовой почве вне учебного заведения. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В школу стали пускать по паспортам

Когда Илья оказался дома, начал звонить мальчишкам, по которым стрелял. Как говорят их родители, восьмиклассник угрожает школьникам.

Мама пострадавшего школьника из Ахтанизовской о 14-летнем стрелке 00:00 00:00

- Этот мальчик – настоящий дьявол. Он заявил, что раз ребята все рассказали, то будет караулить их на улице по одному и избивать, - говорит одна из родительниц. – А что нам делать? Полиция пока ничего не говорит, скорее всего, оштрафуют его родителей и все. Боюсь, как бы реально этот Илья не устроил самосуд.

А тем временем в школе, где учится стрелок, начали проверять паспорта у всех входивших. Родителей ребят это очень удивило.

-Надо же, теперь у нас досмотр в школе появился, наконец-таки, - говорит Кристина, мама двух девочек из 7 и 1 класса. Ее дочери не пострадали, но со стрелком и его семьей она хорошо знакома. С корреспондентом «КП»-Кубань» она поговорила по пути в школу, где должно было пройти собрание. Женщина рассказала, что их предупредили взять с собой паспорта.

Жительница станицы Ахтанизовской о школьном стрелке 00:00 00:00

- Я настаивала, да и не только я, одна наша мама из родительского комитета тоже настаивала на проведении медосвидетельствования этого мальчика, но нам все время отказывали, - говорит Кристина.

- А что он творил такого раньше?

- Вымогательство денег – это его любимое дело, застращать тех, кто помладше – это его любимое дело. Прийти ко мне в магазин, когда я на кассе, и умолять, чтобы я продала ему сигареты и алкоголь – это его любимое дело.

- А как родители мальчика его воспитывают?

- Его мама сказала, что она уже сама этого не выдерживает, сил у нее нет. У нее есть младшая дочь, но и отец старшего умер, и отец младшей погиб.

КСТАТИ

За порядком в станице следят дополнительные патрули казаков

Тем временем, в Ахтанизовской выставлен дополнительный казачий патруль. Сейчас за сложившейся в станице ситуацией особый контроль. Атаман Темрюкского районного казачьего общества Виталий Хандошко семью мальчика характеризует положительно.

- Я общался с мамой. У них семья хоть и не полная, но достаточно обеспеченная. Мама работает, получает хорошую зарплату. Поэтому проблем с финансами у школьника не было. Семья переехала сюда, кажется, в 2015 году. Никаких проблем с законом у парня не было, никогда не привлекался. В 2016 году его поставили на внутришкольный учет из-за прогулов. И все, - говорит Хандошко.

Атаман Темрюкского районного казачьего общества Виталий Хандошко о семье стрелка 00:00 00:00

Сейчас в школе кроме охраны несут службу и казаки. А так же дополнительный казачий патруль выставлен в станице, парни в папахах следят за порядком.