В Новороссийске задержали двух граждан США на собрании разговорного английского клуба

Кол Бродовски и Дэвид Гаага - волонтеры Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Организация не запрещена в России, официально зарегистрирована по всему миру и у нас в стране. Таких миссионеров называют мормонами. Парни находились в России примерно полтора года. За это время объездили несколько городов, а до недавнего времени обосновались в Новороссийске: проводили службы для прихожан церкви и устраивали с жителями города вечера английского языка, чтобы прокачать разговорные навыки.

- По словам представителей церкви, двое добровольцев присутствовали на собрании офисе организации во время английского вечера, в этот же момент их задержали российские власти, - сообщил канал ABC4 News 5 марта. – Задержание случилось 1 марта.

В репортаже канал сослался на Эрика Хокинса, представителя церкви, который заявил, что с молодыми людьми хорошо обращаются, они находятся под стражей. Церковь беспокоят обстоятельства их задержания. Дэвид и Кол поговорили с родителями, а религиозная организация сделает все, для их освобождения.

Другая американская компания KSL TV сообщает, что миссионеров обвинили в нарушении визового режима, еще их подозревают в преподавании английского языка без необходимого разрешения. Церковь понадеялась, на заседании суда 2 марта утвердят предварительную договоренность – парни сдадут визы и уедут домой, но этого не случилось. Миссионерам предоставили адвокатов.

Тем временем в Кремле не располагают данными о задержании граждан США. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Чуть позже подтвердилось, что миссионеров все-таки задержали из-за нарушения визового режима. 6 марта прошел суд, где молодым людям назначили наказание.

- Суд признал граждан США виновными по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», - сообщила пресс-служба Приморского районного суда Новороссийска.

Кол живет рядом с Диснейлендом

КОНКРЕНТО

Кого все-таки задержали

Кол Брадовски, 20 лет. Он приехал с западного побережья США, где жил в Гарден-Грове - небольшом городишке рядом с Диснейлендом. Кол - студент одного из мединститутов, в будущем станет нейрохирургом, а пока взял академический отпуск, чтобы отправиться в Россию.

По его словам, поездку оплачивал сам, для этого в свободное от учебы время подрабатывал спасателем на пляже. Накопили около 3 тысяч долларов и отдали деньги Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Организация затем перечисляла средства своим миссионеру для жизни в России. Остальные расходы оплачивали родители.

По распределению попал в Россию в рамках волонтерской программе религиозной организации. Вступить в нее может любой прихожанин церкви от 18 до 25 лет. За полтора года посетил несколько городов, поучаствовал в акции «Бессмертный полк», сходил на матчи чемпионата мира по футболу и т. д.

Кол снимал двухкомнатную квартиру вместе с другим миссионером Сэмом МакМюрреем, который вернулся на родину, в центре города и офис для занятий по английскому. Парни обращались к местным репетиторам английского языка, где помогали школьникам готовиться к эссе.

Второй задержанный гражданин США - Дэвид Гаага, о нем ничего не известно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/695728" frameborder="0"></iframe> Американцев задержали в Новороссийске.Источник: ABC4 News

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Американцы приехали в Новороссийск, чтобы помочь местным сдать ЕГЭ

Сэму МакМюррею 19 лет, он прилетел на Кубань из Солт-Лейк-Сити. Парень мечтает стать адвокатом, как его отец. Кол Брадовски немного постарше, ему 20. Он приехал с западного побережья США, где жил в Гарден-Грове - небольшом городишке рядом с Диснейлендом. Кол - студент одного из мединститутов, в будущем станет нейрохирургом, а пока взял академ, чтобы отправиться в Россию. Этих парней объединило одно - волонтерство (читайте далее).