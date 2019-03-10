В Славянском районе рисоперерабатывающий завод сбросил отходы рядом с жилыми домами

В 2015 году возле станицы Петровской построили маленький рисоперерабатывающий цех. Спустя три года предприятие выросло и превратилось фактически в завод. Когда начали расти производственные мощности цехов, станичники стали жаловаться на постоянный шум и вывоз отходов, которые тлеют на солнце и издают неприятный запах. На место выехали Роспотребнадзор и прокуратура. Если первые нарушений по вредным выбросам, пыли и чрезмерному шуму не нашли, то прокуратура выявила, что завод все-таки неправильно утилизировал отходы.

- Мы собрали подписи 46 жителей улиц Стадионной и Черноерковой, - говорит Михаил Батырев. Мой дом стоит в 15-20 метрах от забора, который закрывает место, где тлеет рисовая шелуха. Вонь стоит неимоверная. Я уже не говорю, что завод всегда шумит с такой силой, что даже дома хочется вставить беруши. Куда мы с соседями только не обращались: в администрацию станицы, райцентра, прокуратуру, Роспотребнадзор, Минприроды и Росприроднадзор. Из Роспотребнадзора регулярно приезжают специалисты, чтобы замерить уровень шума. Но их визиты – вот совпадение-то! – всегда приходятся на те часы, когда завод не работает. Вердикт - у нас все нормально. Мы же хотим, чтобы не было так шумно и отходы вывезли в другое место или утилизировали по всем правилам. Они уже 2 года так лежат, никому до этого дела нет.

ФОТО: Михаил Батырев

Прокуратура же выявила нарушение по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Нюанс в том, что завод вывозит отходы на участок физлица, который в 15 метрах от моего дома. Оштрафовали именно частника, а не завод. А для физлица, как известно, штраф меньше. Получается, руководителям производства выгодней избавляться так от отходов, чем их утилизировать.

Один из учредителей завода ООО «ТПП «Континент» корреспонденту «КП»-Кубань» сообщил, что все обвинения в адрес предприятия ложные, а отходы Росприроднадзор обязал вывезти с частной территории до 6 июля 2019 года.

- С Михаилом Батыревым наши переговоры зашли в никуда, - не скрывает своего мнения Ярослав Курташов, один из учредителей завода. - Он просил выкупить его дом за 4 млн рублей, чтобы он мог переехать в другое место. Но нам показалась эта цена слишком завышенной. Мы отказали. После этого у нас регулярно проходят проверки, я занимаюсь не развитием бизнеса, а тем, что вожу разных проверяющих на экскурсии по цеху. Роспотребнадзор не выявил нарушений по уровню шума, пыли или вредных выбросов. Даже несмотря на это, мы дополнительно установили шумоизолирующие заборы по 6 метров высотой на предприятии. Зону, где сбросили рисовую шелуху, оградили 4-метровым забором. За это нас оштрафовали, мы виноваты, были неправы. Отходы вывозил частник и выгружал их на своем участке, к заводу эта земля не имеет отношения. Сейчас там ничего не тлеет и не воняет.

Представитель завода добавил, сжечь шелуху не могут из-за сырости. Ведь отходы лежат под открытым небом уже 2 года. Сейчас эти отходы раздают садоводам, их можно использовать как удобрение для земли. Недавно Росприроднадзор потребовал, чтобы убрали всю шелуху до 6 июля 2019 года. Ее вывезут в поле неподалеку, там она прогниет и удобрит землю.

В Славянской межрайонной прокуратуре сообщили, что после обращения граждан в декабре 2018-го года начали проверку. Нашли нарушения в складировании отходов завода. Документы направили в местный Роспотребнадзор с предписанием оштрафовать руководство предприятия.

- 7 и 12 декабря 2018-го мы выехали на место после жалобы жителей, - сообщили в прокуратуре. - В результате директору завода выставили представление и направили в Роспотребнадзор информацию для привлечения к ответственности по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Роспотребнадзор тоже откликнулся на жалобы жителей. По сведениям Максима Ващенко, представителя местного отделения ведомства, на место выехали специалисты, которые превышения уровня шума так и не нашли.

- Насчет производственных отходов, когда мы приехали на место, то там ничего не тлело и не горело, запаха мы так и не зафиксировали, - сообщил Максим Ващенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/695865" frameborder="0"></iframe> Отходы в Славянском районе.Источник: Михаил БАТЫРЕВ

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