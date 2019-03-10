2019-03-10T14:08:03+03:00
Общество

Тина Канделаки о реконструкции кинотеатра «Аврора»: «Когда вы его Галицкому отдадите?»

Телеведущая прокомментировала ремонт достопримечательности в Краснодаре [видео]
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: из личного архива Тины КанделакиФОТО: из личного архива Тины Канделаки
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Тина Канделаки 9 марта выступила в Краснодаре на бизнес-форуме «Точки роста». Своим подписчикам в Инстаграме она ответила на вопрос, какое место она считает визитной карточкой крайцентра.

- Стадион «Краснодара» - один из самых красивых стадионов, которые она когда-либо видела, - сказала Тина Канделаки. - Но что с кинотеатром «Аврора»? Когда вы его Галицкому отдадите, чтобы в Краснодаре было еще куда ходить? Он-то точно сделает там шикарный ремонт и вернет его к жизни.

«Аврору», которая находится на главной улице Краснодара – Красной, закрыли на ремонт еще четыре года назад. Из краевого бюджета на эти цели даже собирались выделить деньги по программе «Краснодару - столичный облик». Но не успев начаться, реконструкция закончилась. Со здания сняли окна, разрушили часть перегородок и – тишина Программу свернули. А те, кто обещали сделать из «Авроры» конфетку, больше не работали на объекте.

За четыре года «Аврора» изменилась до неузнаваемости - здание сильно разрушилось. И вот пришли хорошие новости - кинотеатр начнут ремонтировать.

- С учетом мнения граждан мы очень бережно отнесемся к архитектурным формам кинотеатра, - сказал на встрече в администрации Краснодарского края Сергей Галицкий. Именно он и будет приводить в порядок старое здание.

По словам бизнесмена, проект его специалисты начнут делать после того, как администрация Краснодара передаст «Аврору» им в управление.

Тина Канделаки в Краснодаре.Источник: Инстаграм Тины Канделаки

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ИСТОЧНИК KP.RU

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