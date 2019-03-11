2019-03-11T16:10:13+03:00
Происшествия

«Стюардесса ревела навзрыд, сказали, что бомба»: пассажиры самолета «Бахрейн-Москва» об экстренной посадке лайнера в Баку

Супруги Роман и Марина Зубриловы возвращались этим рейсом домой
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Самолет, который экстренно посадили в аэропорту Баку.Самолет, который экстренно посадили в аэропорту Баку.
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Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Бахрейна в московский аэропорт Домодедово, совершил вынужденную посадку в Баку.

Известно, что лайнер посадили из-за угрозы взрыва. Якобы во время полета пилоту передали записку о бомбе на борту.

- При выполнении рейса экипаж получил информацию о возможных посторонних предметах на борту воздушного судна. Экипаж запросил посадку в ближайшем аэропорту следования в Баку для выполнения дополнительного досмотра в целях обеспечения безопасности, — сообщили в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии".

О подозрительном предмете на борту сайту kp.ru сообщили и пассажиры лайнера – супруги Марина и Роман Зубриловы.

Пара этим рейсом возвращалась из Бахрейна в Москву. Хотя сами из Нижнего Новгорода, в столице должны пересесть в машину и поехать домой. В Бахрейн пара ездила отметить день рождения Марины – это был подарок жене от мужа.

В Баку экстренно сел самолет, летевший из Бахрейна в Москву. Комментарий пассажира самолета Романа Зубрилова.

Пассажиров самолета охраняет полиция и служба безопасности воздушной агвани

Пассажиров самолета охраняет полиция и служба безопасности воздушной агвани

- Мы долго летели обратно на очень маленькой высоте. Нам сказали, что на борту запрещенное вещество и в самолете начали проверять каждый ящик в его поисках, - рассказала «Комсомолке» Марина Зубрилова. – Просили открыть и дамские сумочки – во всему сумки и пакеты заглянули. Конечно, было страшно. Одна стюардесса даже дала волю чувствам - ревела навзрыд.

- Нам раздали бутерброды, мне так хотелось есть, но тут капитан объявил, чтобы все выполняли требования борт проводников и начался досмотр. Аппетит сразу исчез. Во время досмотра не объявлялось, но мы совершили разворот, я всегда чувствую, так как у меня слабый вестибулярный аппарат, - добавляет Роман. - Некоторое время мы кружили над Баку, а потом приступили к экстренной посадке.

В Баку экстренно посадили российский самолёт, следовавший из Бахрейна в Москву.

Пассажиров разметили в зале выдачи багажа

Пассажиров разметили в зале выдачи багажа

- Потом мы долго летели очень низко над морем, земли не видели, я уже серьёзно думала, что мы приземлился в море, приморимся, - говорит Марина. - Понервничали мы, конечно. Но несмотря на все это, было все довольно спокойно и организованно.

- Сейчас мы находимся в зале выдачи багажа. По периметру помещение оцепили полицейские, - рассказывает Роман. - Нам пока никто ничего не говорит. Но со слов стюардессы, была какая-то записка о взрывном устройстве. Пока представитель авиакомпании не выходил к нам, зато дали воды.

Пассажиров самолета, экстренно севшего в Баку, разместили в зале выдачи багажа.

Сколько пассажиры будут находиться в аэропорту Баку, пока не известно. Сам самолет сейчас осматривают службы безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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