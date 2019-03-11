Пассажиров самолета, экстренно севшего в Баку из-за бомбы, отправят в Москву утром следующего дня

Пассажиров самолета, летевшего в Москву из Бахрейна, отправят в столицу только утром. Напомним, лайнер совершил экстренную посадку в Баку после сообщения о взрывном устройстве. Экипаж самолета получил записку, что в салоне - бомба.

Эту информацию подтвердили и в авиакомпании, которая перевозила пассажиров. Вот официальный комментарий пресс-службы «Уральских авиалиний»:

- При выполнении рейса экипаж получил информацию о возможных посторонних предметах на борту воздушного судна. Экипаж запросил посадку в ближайшем аэропорту следования в Баку для выполнения дополнительного досмотра в целях обеспечения безопасности, — сообщили в пресс-службе авиакомпании, - сообщили в пресс-службе.

Пока самолет шел на посадку, в багажных полках стюардессы осматривали все сумки пассажиров. А когда лайнер приземлился, людей увезли в здание воздушной гавани, где опросили следователи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/696490" frameborder="0"></iframe> В Баку экстренно сел самолет, летевший из Бахрейна в Москву. Комментарий пассажира самолета Романа Зубрилова.

- Нам разрешили выходить в город, а вылет в Москву запланирован только на 10 утра завтра, 12 марта, - рассказал сайту kp.ru пассажир самолета Роман Зубрилов.

Всех пассажиров накормили горячим обедом и отправили в пятизвездочный отель рядом с аэропортом.