Пассажиров самолета, экстренно севшего в Баку из-за бомбы, отправят в Москву утром следующего дня
Пассажиров самолета, летевшего в Москву из Бахрейна, отправят в столицу только утром. Напомним, лайнер совершил экстренную посадку в Баку после сообщения о взрывном устройстве. Экипаж самолета получил записку, что в салоне - бомба.
Эту информацию подтвердили и в авиакомпании, которая перевозила пассажиров. Вот официальный комментарий пресс-службы «Уральских авиалиний»:
- При выполнении рейса экипаж получил информацию о возможных посторонних предметах на борту воздушного судна. Экипаж запросил посадку в ближайшем аэропорту следования в Баку для выполнения дополнительного досмотра в целях обеспечения безопасности, — сообщили в пресс-службе авиакомпании, - сообщили в пресс-службе.
Пока самолет шел на посадку, в багажных полках стюардессы осматривали все сумки пассажиров. А когда лайнер приземлился, людей увезли в здание воздушной гавани, где опросили следователи.
В Баку экстренно сел самолет, летевший из Бахрейна в Москву. Комментарий пассажира самолета Романа Зубрилова.
- Нам разрешили выходить в город, а вылет в Москву запланирован только на 10 утра завтра, 12 марта, - рассказал сайту kp.ru пассажир самолета Роман Зубрилов.
Всех пассажиров накормили горячим обедом и отправили в пятизвездочный отель рядом с аэропортом.
В Баку экстренно посадили российский самолёт, следовавший из Бахрейна в Москву.
ИСТОЧНИК KP.RU